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Guwahati: पत्नी का सिर काटकर जिस फ्रिज में रखा था, क्राइम सीन रीक्रिएशन के बाद पुलिस ने किया जब्त

गुवाहाटी में पत्नी रिया तालुकदार गोस्वामी की हत्या के आरोपी रामानुज गोस्वामी के फ्लैट से पुलिस ने वह फ्रिज जब्त किया है, जिसमें उसने पत्नी का कटा हुआ सिर रखा था. पढ़ें ये सनसनीखेज कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

गुवाहाटी में रिया तालुकदार गोस्वामी मर्डर केस में पुलिस ने बुधवार को अहम कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने उस फ्रिज को जब्त कर लिया, जिसमें आरोपी रामानुज गोस्वामी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी रिया तालुकदार गोस्वामी का सिर धड़ से अलग करने के बाद रखा था. यह कार्रवाई बेलटोला के बसिष्ठापुर में मौजूद उनके फ्लैट में की गई. पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरे क्राइम सीन को रीक्रिएट किया और इसके बाद फ्रिज को कब्जे में लिया.

पुलिस के मुताबिक, रामानुज ने 3 सितंबर को अपनी पत्नी रिया की हत्या की थी. आरोप है कि उसने धारदार हथियार से हमला करने के बाद रिया का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके कटे हुए सिर को फ्रिज में रख दिया. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच रिया के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई है, हालांकि मामले की जांच अभी जारी है.

बुधवार शाम पुलिस की टीम रामानुज को लेकर उसके फ्लैट पर पहुंची. वहां पुलिस ने आरोपी की मौजूदगी में घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएट किया. इस पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी की गई. इसके बाद पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली और उस फ्रिज को जब्त कर लिया, जिसमें आरोपी ने कथित तौर पर रिया का कटा हुआ सिर रखा था.

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पुलिस इस मामले में पहले भी कई सामान बरामद कर चुकी है. सोमवार को पुलिस ने दंपति के फ्लैट से वह धारदार हथियार जब्त किया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर रामानुज ने हत्या में किया था. इसके अलावा फ्लैट से शराब की कई बोतलें भी बरामद की गई थीं. पुलिस अब इन सभी चीजों को जांच का हिस्सा बनाकर हत्या की परिस्थितियों और आरोपी के दावों की पड़ताल कर रही है.

हत्या के बाद रामानुज 6 सितंबर को पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका था. इसके बाद उसे अदालत के आदेश पर सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. रामानुज पेशे से कैब ड्राइवर है और उसने पिछले साल 22 सितंबर को रिया से शादी की थी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या से पहले और बाद में दोनों के बीच क्या हुआ था और इस वारदात के पीछे विवाद की वास्तविक वजह क्या थी?

इस बीच बुधवार सुबह रामानुज का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. इसमें HIV टेस्ट भी शामिल था. दरअसल, अब बंद हो चुके एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के संचालक ने दावा किया था कि रामानुज HIV पॉजिटिव था और पिछले करीब पांच वर्षों में उसने वहां कई बार इलाज कराया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा आरोपी के HIV पॉजिटिव होने का दावा करना अपराध से अलग मामला है, लेकिन प्रक्रिया के तहत उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है.

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मंगलवार को मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय रामानुज ने मीडियाकर्मियों से भी बात की थी. उसने कहा था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही वह माफी मांगना चाहता है. उसने यह भी दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया और जेल से बाहर आने के बाद उसका अगला निशाना उसकी पत्नी का 'शुगर डैडी' होगा. हालांकि, रामानुज ने यह साफ नहीं किया कि वह 'शुगर डैडी' कहकर किस व्यक्ति की बात कर रहा था.

पुलिस अब मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. जांच में रिया के साथ कथित संबंधों को लेकर हुए विवाद के अलावा रामानुज की कथित ड्रग एडिक्शन से जुड़े आरोपों को भी शामिल किया गया है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे कोई अन्य वजह या व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी. फिलहाल, आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.

गुवाहाटी में इस तरह की यह पहली वारदात नहीं है, जिसमें हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए हों. वर्ष 2023 में बंदना कलिता पर अपने पति और सास की हत्या करने का आरोप लगा था. आरोप था कि उसने दोनों के शवों के टुकड़े किए और उन्हें मेघालय के जंगलों में ठिकाने लगाया था. अब रामानुज गोस्वामी मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और क्राइम सीन से मिले सबूतों को केस की कड़ियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

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