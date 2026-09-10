एक बस में बैठी लड़की ने लड़के से पूछा क्या करते हो? जवाब सुकर उड़ेंगे होश, पढ़िए Viral Jokes

>दर्जी बस में चढ़ा तभी उसका फोन बजा और वो वोला,

तू हाथ काट कर रख गला मैं आकर कांटूगा,

ये सुनते ही सारी बस खाली हो गई !!

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>एक पति- मकर संक्राति पर अपनी पत्नी का फोटो पतंग पर चिपका लिया

दूसरे ने पूछा- ऐसा क्यो कर रहे हो भाई..?

पति- अरे यार.. कम से कम एक दिन तो मन को शांति मिले कि पत्नी को अपनी उंगलियों पर नचाया है...!!!

>चीकू सुबह-सुबह मंदिर गया...

बाबा- बेटा 10 रुपये दे दे...

चीकू ने 10 रुपये दे दिए...

बाबा- बाबा तुझसे खुश हुआ बच्चा, मांग क्या मांगता है?

चीकू- 20 रुपये दे दे.

बाबा बेहोश !!!

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>एक बस में एक लड़का साथ खड़ी लड़की पर गिरने लगा.

लड़की गुस्से से बोली.

लड़की- क्या करते हो?

लड़का- जी सरकारी नौकरी!

लड़की- लड़कियां छेड़ना सरकारी नौकरी है?

लड़का- नहीं, यह तो मैं ओवर टाइम कर रहा हूं!

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>पत्नी सब्जी लेने में मोलभाव कर रही थी कि पति परेशान.

पति- मेहरबानी करके जल्दी खरीदो.

पत्नी- तुम बीच में मत बोलो, जल्दी-जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है मुझे.

अब सब्जी के मामले में जल्दी नहीं करूंगी...

>ससुर- अरे दामाद जी क्या हाल हैं आपके?

दामाद- बस आपकी ही माया है

ससुर- अरे दामाद जी, तूफान की क्या खबर है?

दामाद- कूलर के आगे सो रही है, कहिए तो बात करा दूं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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