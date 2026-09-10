Rahu Gochar 2026: 5 दिसंबर को मकर राशि में आएंगे राहु, 4 राशियों को डेढ़ साल तक फायदा

Rahu Gochar 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव का असर ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 के अंत में राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं, इसलिए इस गोचर को लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है. राहु के मकर राशि में पहुंचने से कुछ राशियों के करियर, नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति में बदलाव के योग बन सकते हैं.

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करीब डेढ़ साल तक मकर राशि में रहेंगे राहु

राहु 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे. करीब 23 जून 2028 तक इसी राशि में रहने की बात कही जा रही है. मकर राशि के स्वामी शनि हैं. ऐसे में राहु का शनि की राशि में लंबा प्रवास ज्योतिष की दृष्टि से खास माना जाता है.

राहु को छाया ग्रह कहा जाता है. ज्योतिष में इसका संबंध अचानक होने वाले बदलाव, महत्वाकांक्षा, नई परिस्थितियों, विदेश, तकनीक और असामान्य अवसरों से जोड़ा जाता है. इसलिए इस गोचर के दौरान कुछ लोगों को ऐसे मौके मिल सकते हैं, जिनकी उन्होंने पहले उम्मीद नहीं की होगी. हालांकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान भी दे सकते हैं. आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए राहु का यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में खास रह सकता है.

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मेष राशि: करियर में बदलाव के मिल सकते हैं मौके

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का मकर में गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राहु आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. यह भाव नौकरी, करियर, पद और कार्यक्षेत्र से संबंधित माना जाता है.

इस दौरान नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या पद में बदलाव के अवसर बन सकते हैं. लंबे समय से किसी बेहतर अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को भी नया विकल्प मिल सकता है.

कारोबार करने वालों के लिए नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट या काम के विस्तार के रास्ते खुल सकते हैं. मेहनत और सही रणनीति के दम पर कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ने की संभावना है.

सिंह राशि: चुनौतियों के बीच मजबूत होगी स्थिति

सिंह राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर विरोधियों और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरी या कारोबार में किसी तरह की चुनौती सामने आती है तो उससे निकलने का रास्ता भी मिल सकता है.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय उपयोगी साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

हालांकि इस दौरान किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए. कागजी काम, लेन-देन और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी रखना बेहतर रहेगा. राहु के प्रभाव में जल्दबाजी से बचकर चलना जरूरी होगा.

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मकर राशि: नई जिम्मेदारियां और नए संपर्क

राहु का प्रवेश मकर राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष माना जा सकता है. इस दौरान सोच और काम करने के तरीके में बदलाव देखने को मिल सकता है.

नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से अपना कारोबार शुरू करने या काम का विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

सामाजिक और पेशेवर दायरा भी बढ़ सकता है. नए लोगों से संपर्क बनेंगे. भविष्य में यही संपर्क काम के अवसर पैदा कर सकते हैं. हालांकि बड़े निवेश या महत्वपूर्ण फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

मीन राशि: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं

मीन राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर आर्थिक और लाभ से जुड़े मामलों में सकारात्मक रह सकता है. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं.

नौकरी करने वाले लोगों को नई भूमिका, अतिरिक्त जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है. कारोबारियों को नए लोगों के साथ जुड़ने और नए काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है. नेटवर्किंग भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. नए संपर्क भविष्य में आर्थिक या पेशेवर लाभ का कारण बन सकते हैं.

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किन मामलों में सावधानी जरूरी?

राहु को ज्योतिष में अचानक बदलाव और भ्रम से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए इस गोचर के दौरान केवल लाभ के अवसरों पर ध्यान देने के बजाय जोखिमों को समझना भी जरूरी होगा.

नौकरी बदलने, बड़ा निवेश करने, कारोबार बढ़ाने या किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा. किसी के कहने मात्र पर आर्थिक फैसला लेने से बचें. दस्तावेजों और कानूनी कागजात को अच्छी तरह पढ़कर ही आगे बढ़ना चाहिए.

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