युवती थाने जा रही थी, रास्ते में लिव-इन पार्टनर ने रास्ते में रोककर रेता गला, फिर खुद को भी किया घायल

इंदौर के पलासिया चौराहे पर दिनदहाड़े लिव-इन पार्टनर पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. करीब तीन साल से लिव-इन रिलेशन में रह रहे युवक ने महिला का रास्ता रोककर धारदार हथियार से उसके गले पर हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल करने की कोशिश की. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, चेतन नगर, कनाड़िया क्षेत्र में रहने वाली महिला करीब तीन साल से आरोपी युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में थी. महिला ने युवक पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाया था. इसी संबंध में वह शिकायत दर्ज कराने महिला थाने जा रही थी.

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इसी दौरान पलासिया चौराहे के पास आरोपी युवक ने महिला का रास्ता रोक लिया. दोनों के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने धारदार हथियार से महिला के गले पर हमला कर दिया. हमले में महिला घायल हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल करने का प्रयास किया. उसने अपने गले पर हमला कर जान देने की कोशिश की. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

महिला की हालत खतरे से बाहर

पुलिस के अनुसार, महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. हालांकि, अभी उसके बयान दर्ज नहीं हो सके हैं. पुलिस का कहना है कि महिला के बयान के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर और जानकारी सामने आ सकती है. वहीं, आरोपी युवक का भी अस्पताल में इलाज कराया गया. उपचार के बाद पुलिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

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पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था और हमले की मुख्य वजह क्या थी. महिला की ओर से युवक पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई है. इसी शिकायत के सिलसिले में वह महिला थाने जा रही थी, तभी पलासिया चौराहे पर यह वारदात हो गई.

दिनदहाड़े हमले से मचा हड़कंप

पलासिया चौराहे जैसे इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद आसपास हड़कंप मच गया. महिला पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल किया. पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. महिला के बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस आरोपी और महिला के बीच हुए विवाद की पूरी वजह जानने के लिए जांच कर रही है.

इस मामले में पुलिस की तरफ से एसीपी नीति दंडोतिया ने भी जानकारी दी है. महिला का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है. आरोपी को उपचार के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला की छोटी बच्चियां फिलहाल अपने नाना के पास हैं. पुलिस अब हमले की वजह, दोनों के बीच हुए विवाद और वारदात से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. महिला के बयान और पुलिस जांच के बाद मामले की तस्वीर और साफ होगी.



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