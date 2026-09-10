Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को कंफर्म किया है. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. इन खबरों के अलावा, एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम में कुछ फेरबदल हुए हैं. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

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शी जिनपिंग का भारत दौरा कंफर्म, BRICS समिट में शामिल होंगे चीनी राष्ट्रपति

चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को कंफर्म किया है. चीनी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 से 13 सितंबर तक भारत में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. यह शी जिनपिंग की सात साल बाद भारत यात्रा होगी.

BRICS: एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट, इमारतों पर स्नाइपर और एंटी-एयरक्राफ्ट गन, दिल्ली की ओर देखा भी तो...

ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली और मेहमानों की सुरक्षा में एंटी-ड्रोन सिस्टम, एंटी-एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी-सबोटाज टीमें लगाई गई हैं. दिल्ली में 11 से लेकर 13 दिसंबर तक 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे. भारत मंडपम और प्रतिनिधियों के ठहरने वाले होटलों पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी ग्रिड लगाया गया है.

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BRICS में क्यों नहीं आ रहे तारिक रहमान, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने दिया जवाब

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के सम्मेलन में शामिल न होने के पीछे एक खास संदर्भ और परिस्थितियां हैं. यह फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब बांग्लादेश के पास BIMSTEC की अध्यक्षता है.

IRCTC मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने किए आरोप तय

राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे. आरोप है कि उन्होंने रेलवे के रांची और पुरी स्थित BNR होटलों के रखरखाव का ठेका नियम ताक पर रखकर निजी कंपनी दिया था.

Duleep Trophy Winner: ईस्ट जोन ने रचा इतिहास, 13 साल बाद जीती दलीप ट्रॉफी, ईशान किशन ने जड़े 350 रन

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन ने साउथ जोन को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर 13 साल बाद खिताब जीत लिया है. मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त ने ईस्ट जोन को चैम्प‍ियन बना दिया. यह ईस्ट जोन का तीसरा दलीप ट्रॉफी ख‍िताब है. इस मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने मैच में 270 और 80 रन बनाकर 350 रन जोड़े.

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नेपाल में कुदरत का कहर! 1,377 की मौत, 5,130 लोग अब भी लापता

नेपाल में 26 अगस्त को आई भयानक फ्लैश फ्लड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,377 हो गई है. वहीं 5,130 लोगों के अब भी लापता होने की जानकारी सामने आई है. अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 13,656 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले जिलों में चितवन भी शामिल है. यहां अब तक 364 शव बरामद किए गए हैं.

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, हार्द‍िक पंड्या बाहर... वैभव सूर्यवंशी समेत 15 ख‍िलाड़‍ियों को मौका, यश ठाकुर की भी एंट्री

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम में कुछ फेरबदल हुए हैं. 15 सदस्यीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली है. वहीं हार्दिक पंड्या इस टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में रहेगी, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे. टीम में ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, नीतीश रेड्डी, अक्षर और वॉशिंगटन को जगह दी गई है.

Hyundai का बड़ा धमाका, एक साथ लॉन्च की नई Creta, क्रेटा इलेक्ट्रिक और Alcazar

हुंडई ने एक साथ अपनी तीन एसयूवी का खास वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने क्रेटा, क्रेटा इलेक्ट्रिक और अल्कजार एसयूवीज का लाउंज एडिशन लॉन्च किया है. गाड़ियों का लाउंज एडिशन इनके टॉप स्पेक्स ट्रिम पर बेस्ड है. इसके तहत इन एसयूवीज में 11.6 इंच का नया एंटरटेनमेंट स्क्रीन रियर पैसेंजर के लिए दिया गया है.

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दिल्ली सरकार बनाएगी अपनी SDRF, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस को भी मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग... सत्य निकेतन हादसे के बाद बड़ा फैसला

सत्य निकेतन हादसे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी 'स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स' गठित करने की योजना बनाई है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में SDRF के गठन को लेकर फैसला लिया गया. इस योजना के तहत दिल्ली में लगभग 1,100 जवानों की एक SDRF बटालियन गठित की जाएगी.

महाराष्ट्र सरकार ने रानी मुखर्जी को दिया सम्मान, मंच पर हुईं भावुक, बोलीं- मुंबई ने बहुत कुछ दिया

मुंबई के प्रभादेवी में रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित 62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को प्रतिष्ठित 'राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने रानी मुखर्जी को दिया. अवॉर्ड लेते टाइम एक्ट्रेस रानी मुखर्जी काफी इमोशनल हो गई.

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