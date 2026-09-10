बिपाशा बशु को प्रोटीन पाउडर में मिली 'कीड़ों की फौज', तुकाराम मुंढे से मांगी मदद, लिखा- आपसे ही उम्मीद...

बॉलीवुड डीवा बिपाशा बसु ने महाराष्ट्र के FDA तुकाराम मुंढे को याद किया है. उन्होंने एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को लेकर बड़ा दावा किया है. बिपाशा के मुताबिक, उन्हें न्यूट्र्रिशन प्रॉडक्ट (प्रोटीन पाउडर) के अंदर कीड़े मिले हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टारी पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रॉडक्ट और उसमें पड़े कीड़ों को दिखाया है.

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बिपाशा का शॉकिंग वीडियो

वीडियो में बिपाशा न्यूट्रिशन प्रॉडक्ट को ग्लास में डालकर इसमें पड़े छोटे-छोटे कीड़े दिखाती हैं. उन्होंने बताया कि ये डिब्बा उन्होंने अभी खोला है. जो कि पूरा कीड़ों से भरा हुआ है. एक्ट्रेस अपनी उंगली में एक कीड़े को उठाकर जूम कर उसका शॉट दिखाती हैं. बिपाशा ने तुकाराम मुंढे को अपनी पोस्ट टैग कर उन्हें एक्शन लेने को कहा है. हालांकि, बिपाशा के दावे की स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है.

वो लिखती हैं- तुकाराम जी अब आप ही आखिरी उम्मीद हैं. ताकि हमें खाने की चीजों में मिलावट और खराब सामान ना मिले. एक्ट्रेस का ये वीडियो देखकर यूजर्स शॉक्ड हो रहे हैं. इस शिकायत पर FDA की तरफ से न्यूट्रिशन ब्रैंड के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

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कौन हैं तुकाराम मुंढे?

तुकाराम IAS ऑफिसर हैं. वो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर हैं. खाने से संबंधित चीजों में मिलावट और रेस्टोरेंट में दिखने वाली गंदगी को लेकर उन्होंने एक्शन लिए हैं. कई रेस्टोरेंट्स में उन्होंने इंस्पेक्शन कर दिखाया कैसे फूड सेफ्टी को लेकर बने मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है.

वहीं बिपाशा बसु की बात करें तो शादी और बच्चा होने के बाद से वो स्क्रीन से दूर हैं. बीते कई सालों से वो इंडस्ट्री में लो-प्रोफाइल रह रही हैं. उन्हें स्क्रीन पर आखिरी बार सीरीज डेंजरस में देखा गया था. ये 2020 में रिलीज हुई थी. फैंस बिपाशा के सिल्वर स्क्रीन पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. एक्ट्रेस एक बेटी की मां भी हैं. वो बेटी की परवरिश में खुद को बिजी रखती हैं.

बिपाशा ने जहां एक्टिंग से दूरी बना रखी है. वहीं उनके पति करण सिंह ग्रोवर फिल्मों में एक्टिव हैं. उनकी जोड़ी रील और रियल दोनों में धमाल मचाती है.

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