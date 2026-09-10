कॉपी-पेन से लिखी 'हनुमान अंश' की कहानी, टेक्नोलॉजी से बनाई दूरी, डायरेक्टर का खुलासा

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसने 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस मुकाम पर पहुंचने के साथ ही फिल्म के राइटर-डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने उस अनोखे तरीके के बारे में बताया है जिससे उन्होंने इस कहानी पर काम किया. यह कहानी आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है.
गौरतलब है कि आज ज्यादातर फिल्म राइटिंग लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस पर होता है, चतुर्वेदी ने इसके उलट रास्ता चुना. उन्होंने जानबूझकर अपनी राइटिंग की जगह से टेक्नोलॉजी को दूर रखा ताकि वे पूरी तरह से कहानी पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
फ्री प्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर ने बताया, 'मैंने अपने कमरे से सभी डिजिटल डिवाइस हटा दिए थे,' और समझाया कि इसके बजाय उन्होंने पेन और कागज का इस्तेमाल करके पटकथा क्यों लिखी.
हाथ से लिखने का फैसला क्यों किया?
चतुर्वेदी को कुछ समय से पक्का यकीन था कि वे यही कहानी सुनाना चाहते हैं. असल लेखन शुरू करने से पहले उन्होंने इस विषय पर रिसर्च करने, संदर्भ इकट्ठा करने और विचारों पर काम करने में काफी समय बिताया..
अपने विचारों को सीधे टाइप करने के बजाय, उन्होंने सब कुछ हाथ से लिखा. उनके असिस्टेंट फिर हाथ से लिखे हुए मटीरियल को डिजिटल फाइलों में बदलते थे. उन्होंने बताया, 'मैं सब कुछ हाथ से लिखता था. बाद में, मैं अपने हाथ से लिखे पन्नों की तस्वीरें अपने असिस्टेंट को भेजता था, और वे उन्हें डिजिटल कॉपी में बदल देते थे.'
पहले सीन के लिए 45 दिन
दिलचस्प बात यह है कि फिल्म लिखने में चतुर्वेदी ने जो समय लगाया, वह पूरी प्रक्रिया के दौरान एक जैसा नहीं रहा. जहां कहानी का बाकी हिस्सा काफी तेजी से तैयार हो गया, वहीं शुरुआती सीन को अंतिम रूप देने में उन्हें लगभग 45 दिन लगे. उन्होंने समझाया, 'मैं पहले सीन को लेकर बहुत सतर्क रहता हूं क्योंकि यह कहानी की रूपरेखा तय करता है और आगे की हर चीज के लिए दिशा निर्धारित करता है.'
उन्होंने कहा, 'एक बार जब मुझे पहला सीन मिल गया, तो बाकी कहानी अपने आप आकार लेने लगी.'
'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस
थिएटर में एक महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद भी 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है. शोभिनव सत्या और चंदन आनंद की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन बाद के हफ्तों में इसकी कमाई बढ़ने के साथ ही यह एक सरप्राइज़ ब्लॉकबस्टर बन गई है.
सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, फिल्म ने 34वें दिन (9 सितंबर) भारत में 10.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. यह कमाई 7,810 शो से हुई.