सीमांचल का कौन होगा शहंशाह? ओवैसी का चलेगा जादू या तेजस्वी-राहुल की जोड़ी होगी हिट, 24 सीटों पर सबकी नजर

बिहार का सीमांचल इलाके मुस्लिम सियासत का केंद्र माना जाता है. इस इलाके में 24 विधानसभा सीटें आती है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ-साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की साख दांव पर लगी है. देखना है कि सीमांचल में किसका जादू चलता है?

सीमांचल के इलाके में किसका चलेगा जादू(Photo-ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का दिन है. इस बार सभी की निगाहें मुस्लिम बहुल सीमांचल की सीटों पर लगी हैं. बिहार में मुस्लिम सियासत की सियासी प्रयोगशाला सीमांचल बन गया है, जहाँ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ही नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम राजनीति का भी इम्तिहान होना है.

2020 के बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सीमांचल क्षेत्र की पाँच सीटें जीतकर सियासी हलचल मचा दी थी. मुस्लिम वोटों के चलते इस बार सीमांचल में मुकाबला चार दलों के बीच हो रहा है, जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि कौन सीमांचल का बादशाह बनता है?

बिहार विधानसभा चुनाव पर पल-पल के LIVE अपडेट्स देखें

सीमांचल में कौन कितनी सीट पर है?

बिहार के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं. सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर 30 फीसदी से लेकर 65 फीसदी तक हैं. सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस 12 सीट, आरजेडी 9 सीट, वीआईपी 2 सीट और सीपीआईएमएल एक सीट पर लड़ रही है. वहीं, एनडीए की बात करें तो बीजेपी 11 सीट, जेडीयू 10 सीट और एलजेपी (आर) तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है. सीमांचल इलाके की 15 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं.

ओवैसी की साख दांव पर लगी है

असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के इलाके से बिहार की राजनीति में कदम रखा था. 2020 के चुनाव में ओवैसी ने पाँच सीटें जीतकर महागठबंधन का सियासी गेम बिगाड़ दिया था. AIMIM ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थीं.

ओवैसी की AIMIM ने जिन पाँच सीटें जीती थीं, उनमें अमौर, बहादुरगंज और बायसी सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे. 2020 में सीमांचल में 12 सीट एनडीए (8 बीजेपी, 4 जेडीयू) जीती थी, 7 सीट महागठबंधन (कांग्रेस 5, आरजेडी और सीपीआईएमएल 1-1) और एआईएमआईएम ने 5 सीट पर कब्ज़ा जमाया था.

सीमांचल की 24 सीटों का लेखा-जोखा

पूर्णिया जिले की सात सीटें

पूर्णिया सदर: बीजेपी विधायक विजय खेमका और कांग्रेस के जितेंद्र कुमार.

धमदाहा: जेडीयू की लेशी सिंह बनाम आरजेडी के संतोष कुशवाहा.

अमौर: एआईएमआईएम के मो. अख्तरुल ईमान, कांग्रेस के जलील मस्तान और जेडीयू के सबा जफर.

बायसी: आरजेडी के हाजी सुब्हान, बीजेपी के विनोद कुमार और AIMIM के गुलाम सरवर.

बनमनखी: कांग्रेस के देवनारायण रजक, बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बीच मुकाबला है.

रुपौली: आरजेडी की बीमा भारती, जेडीयू के कलाधर मण्डल, जनसुराज के आमोद कुमार और निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के बीच मुकाबला है.

कस्बा: कांग्रेस के इरफान आलम, AIMIM से आफाक आलम, एलजेपी से नितेश सिंह.

कटिहार की सात सीटें

कटिहार: बीजेपी से पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और वीआईपी के युवा चेहरे सौरव अग्रवाल के बीच फाइट.

कोढ़ा: बीजेपी की विधायक कविता पासवान, कांग्रेस की पूनम पासवान के बीच मुकाबला.

बरारी: जेडीयू विधायक विजय सिंह और कांग्रेस के तौकीर आलम के बीच कांटे की टक्कर है.

मनिहारी (सु): कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद और जेडीयू के शंभु सुमन के बीच मुकाबला है.

कदवा सीट: कांग्रेस विधायक डॉ. शकील अहमद खान और पूर्व सांसद जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी.

प्राणपुर सीट: बीजेपी विधायक निशा सिंह, आरजेडी की इशरत परवीन, एआईएमआईएम के आफताब आलम.

बलरामपुर: सीपीआई माले के महबूब आलम, एलजेपी की संगीता देवी और AIMIM के आदिल हसन.

अररिया की छह सीटें-

अररिया: कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान, जेडीयू की शगुप्ता अजीम और निर्दलीय पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे.

जोकीहाट: आरजेडी के शाहनवाज आलम, जन सुराज से सरफराज आलम, जेडीयू के मंजर आलम, AIMIM के मुर्शीद आलम.

फारबिसगंज: बीजेपी के विद्यासागर केसरी और कांग्रेस के मनोज केसरी के बीच मुकाबला है.

सिकटी: बीजेपी के विजय कुमार मण्डल और वीआईपी के हरिनारायण प्रमाणिक.

रानीगंज: जेडीयू विधायक अचमित ऋषि और आरजेडी के अविनाश मंगलम के बीच टक्कर है.

नरपतगंज: बीजेपी की देवयन्ति देवी और आरजेडी के मनीष यादव, जनसुराज के जनार्दन यादव.

किशनगंज की चार सीटें-

किशनगंज: कांग्रेस के कमरुल होदा, एआईएमआईएम के शम्स आगाज और बीजेपी की स्वीटी सिंह.

ठाकुरगंज: आरजेडी के शउद आलम, एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन और जेडीयू के गोपाल अग्रवाल.

बहादुरगंज: कांग्रेस के मुसब्बिर आलम, एआईएमआईएम के तौसीफ आलम, लोजपा के मो. कलीमुद्दीन.

कोचाधामन: आरजेडी के मास्टर मुजाहिद आलम, एआईएमआईएम के सरवर आलम और बीजेपी की वीणा.

---- समाप्त ----
