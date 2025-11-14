Bihar Election Results LIVE: तेजस्वी बनाम नीतीश फाइट टाइट, बिहार के वोटर किस पर दिखाएंगे भरोसा, आज फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज यानी 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है. चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को हुए थे. सुबह 8 बजे से 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग शुरू हो रही है. इस बार कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है, जिनमें से बहुमत के लिए 122 सीटें जीतना जरूरी हैं.

मतगणना में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में पड़े वोटों को गिना जाएगा. हर राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से मुकम्मल की जा सके. सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, जिससे चुनाव नतीजे शांतिपूर्ण ढंग से जारी हो सकें.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जीत के लिए कॉन्फीडेंट हैं और उनके समर्थक पटना में पोस्टर लगाते हुए उनके लिए कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है. वहीं, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है. दोनों गठबंधनों ने चुनाव में भारी मेहनत की है और अब जनता के फैसले का इंतजार है.

कैसा रहा इस बार का वोटिंग पैटर्न?

एग्जिट पोल रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं ने एनडीए को ज्यादा समर्थन दिया है. जाति और क्षेत्र के हिसाब से भी मतदाताओं के रुझान अलग-अलग हैं. एनडीए को एससी, ईबीसी और ओबीसी वर्गों में बढ़त मिली है, वहीं महागठबंधन को कुछ इलाकों में खासा समर्थन मिला है.

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह राज्य की दिशा और विकास नीतियों को प्रभावित करेगा. दोनों गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं और चुनाव नतीजे से बिहार की नई सियासी तस्वीर सामने आएगी. इस चुनाव के नतीजों से देश भर के राजनीतिक गलियारों में हलचल होगी क्योंकि बिहार एक बड़ी और निर्णायक राजनीतिक हल्का माना जाता है.

बिहार चुनाव में कौन से राजनीतिक दल अहम?

बिहार के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी (BJP), नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यू), चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतम राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) हैं, जो सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा हैं.

दूसरी तरफ, महागठबंधन में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी (VIP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन शामिल हैं.

तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (JJD), पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी मैदान में हैं.

