Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव में आज होगा इन स्टार्स की किस्मत का फैसला, जमकर किया था प्रचार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर सुबह से शुरू हो गई है. दोपहर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बिहार की जनता ने सत्ता का ताज किसके सर सजाया है. इस बार का चुनाव खास इसलिए भी है, क्योंकि इस बार न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए बल्कि एंटरटेनमेंट जगत के लिए भी जाना जाएगा. ऐसे में जानिए फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमा चुके किन बड़े कलाकरों की किस्मत का फैसला इस चुनाव में होना है.
छपरा की सीट पर खेसारी का फैसला
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के चुनाव मैदान में उतरने से इस बार छपरा विधानसभा सीट पर चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है. RJD के टिकट पर उतरे खेसारी ने ऐसा धुआंधार प्रचार किया कि उनकी रैलियों में आई भीड़ से उनकी जीत को पक्का मान लिया गया. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खेसारी का स्टारडम वोटों में तब्दील हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी. क्योंकि उनकी सीट पर भोजपुरी सितारे मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह ने उनके खिलाफ जमकर प्रचार किया है.
रितेश पांडे की साख दांव पर
भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर रितेश पांडे भी राजनीति में कदम रख चुके हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उन्हें बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है. पीके की पार्टी को भरोसा है कि उनकी लोकप्रियाता और जनता से उनका जुड़ाव उन्हें जीतने में मदद करेगी. रितेश पांडे का सुपरहिट गाना 'हैलो कौन' यूट्यूब पर 900 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भोजपुरी गाना है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह भोजपुरी सुपरस्टार नेता बनकर भी लोगों के दिल जीत पाएंगे.
मैथिली ठाकुर की किस्मत का फैसला
लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई हैं. मैथिली, दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में हैं. मैथिली ठाकुर का ये पहला विधानसभा चुनाव है. उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है. उनका सीधा मुकाबला आरजेडी है. मैथिली की सीट पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा काफी उठा है. वहीं मैथिली के सपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस क्षेत्र के एक गांव में सभा करनी पड़ी थी. अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मैथिली विधायक बनती हैं या नहीं.
नेहा शर्मा के प्रचार का होगा असर
इसके अलावा बिहार की भागलपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सीट के एक उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा हैं. जो कांग्रेस की टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं. नेहा शर्मा ने अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए भागलपुर में रोड शो किया था और भागलपुर की जनता से वोट मांगा था. देखना होगा एक्ट्रेस के रोड शो का कितना असर उनके पिता को जीत दिलाने में मदद करता है.
सुशांत राजपूत की बहन भी उतरीं
बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह की बहन भी चुनावी मैदान में उतरी हैं. एक्टर की चचेरी बहन दिव्या गौतम को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने पटना की दीघा सीट से उम्मीदवार बनाया है. चुनावी कैंपन के दौरान दिव्या ने इस बात पर जोर दिया था कि सिंह राजपूत के साथ न्याय हुआ या नहीं, यह जनता तय करेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि दिव्या इस चुनाव में बाजी मार पाती है या नहीं?
पवन सिंह ने किया बीजेपी का प्रचार
भोजपुरी से सुपरस्टार पवन सिंह भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हो लेकिन उन्होंने पूरे बिहार में जमकर बीजेपी का प्रचार किया. उन्होंने ये दावा किया कि वो पूरे बिहार घूमे और लोगों से मिले. बिहार में इस बार एनडीए की सरकार ही बनेगी. अब उनके फैंस चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.
ज्योति सिंह का सपना होगा पूरा?
बिहार की रोहतास जिले के अंतर्गत आने वाली काराकाट विधानसभा सीट इस बार बिहार चुनाव में सबसे अधिक चर्चा में है. क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं. आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं. चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति सिंह ने डोर-टू-डोर कैंपेन पर जोर दिया. इसके अलावा पवन सिंह के साथ उनके विवाद ने भी काफी सुर्खियां बंटोरी हैं. देखना होगा कि उनका नेता बनने का सपना पूरा हो पता है या नहीं.