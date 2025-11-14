Bihar Election Results 2025: आज कौन मारेगा बाजी? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, जानें क्या कहती है ज्योतिषियों की भविष्यवाणी

और पढ़ें

Bihar Election Results 2025: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है. वोटों की गिनती जारी है. हर किसी की निगाह रिजल्ट पर टिकी हुई है क्योंकि ये मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है. 243 सीटों के लिए हुए दो चरणों के मतदान की गिनती आज सुबह 8 बजे से 46 केंद्रों पर शुरू हो गई, जिसमें पता चलेगा कि कौन बिहार का सरताज बनेगा.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक, एनडीए को महिलाओं, ओबीसी और ईबीसी वर्ग का मजबूत समर्थन मिला है. वहीं, बिहार के नतीजों पर ज्योतिषियों की भी नजरें टिकी हुई हैं. इसे लेकर तमाम ज्योतिषियों ने अपनी राय भी रखी है. चलिए जानते हैं उनके अनुसार कौन बाजी मारेगा.

ज्योतिषियों ने की बिहार नतीजों को लेकर की खास भविष्यवाणी

बिहार के नतीजों को लेकर ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडेय ने बताया कि बिहार की महिलाएं इस बार भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कई नीतियां लागू की हैं. कुंडली के नजरिए से देखें तो नीतीश कुमार की कुंडली में उच्च का शुक्र चल रहा है. शुक्र देव उनके कार्यक्षेत्र में स्थित हैं, जिसके कारण उन्हें सत्ता का लाभ मिलेगा. साथ ही शुक्र महिलाओं का भी कारक होता है.

वहीं, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट का कहना है कि नीतीश कुमार के लगातार मुख्यमंत्री बनने में हमेशा महिलाओं की अहम भूमिका रही है. इस बार भी उनकी जीत में महिलाओं का ही बड़ा योगदान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की कुंडली में पंचम शुक्र का संयोग बन रहा है. यह कोई साधारण शुक्र नहीं है- यह कुंडली में बैठकर चतुर्थ भाव को दृष्टि देता है और चतुर्थ भाव जनता का कारक माना जाता है.

नीतीश कुमार की जीत का कारण बनेंगी महिलाएं

ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा के अनुसार, नीतीश कुमार को वास्तविक रूप से महिलाओं का मजबूत समर्थन मिलेगा. इसके साथ ही बीजेपी को भी महिलाओं का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठा हुआ है. वृषभ राशि में स्थित शुक्र महिलाओं के सपोर्ट को दर्शाता है. इसके अलावा, नीतीश कुमार की कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा चल रही है. हालांकि राहु की महादशा के प्रभाव के कारण शुक्र और अधिक प्रभावी होकर दशम भाव में स्थित हो गया है, ऐसे में महिलाओं का सबसे बड़ा भरोसा नीतीश कुमार पर ही दिखाई देता है.

ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य के मुताबिक, बिहार चुनाव पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित चुनाव है. यदि 71.6% महिलाएं मतदान कर रही हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है. इस समय नीतीश कुमार की कुंडली में राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और दशम भाव में उच्च का शुक्र, ये सारे योग उन्हें बड़ा लाभ देते हुए दिखाई देते हैं.

किस पर है युवाओं का भरोसा?

ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडेय के अनुसार, बिहार के युवाओं का झुकाव तेजस्वी यादव की ओर है. इस समय उनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है और बुध युवा वर्ग का कारक माना जाता है. बिहार के युवा तेजस्वी यादव को सिर्फ वर्तमान के नेता के रूप में नहीं बल्कि लंबे समय के नेता के रूप में देख रहे हैं.

तेजस्वी यादव की कुंडली में बुध दशम भाव में

युवाओं के इसी मुद्दे पर ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट का कहना है कि तेजस्वी यादव की कुंडली में इस समय मकर लग्न उदय हो रहा है. भाग्य भाव में कन्या राशि है और बुध दशम भाव में स्थित हैं. क्योंकि बुध दशम भाव में है, इसलिए उन्हें युवाओं का समर्थन मिलेगा. प्रतीक भट्ट के अनुसार, बिहार के 99% युवाओं का साथ तेजस्वी यादव को मिल सकता है.

वहीं, ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा का मानना है कि तेजस्वी यादव की कुंडली में मंगल और बुध दोनों ही अस्त स्थिति में हैं. ये दोनों ग्रह युवाओं के कारक हैं. ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए युवा वर्ग तेजस्वी यादव के साथ पूरी तरह नहीं जाएगा.

