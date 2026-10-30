scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP के चुनावी रण में अमित शाह की एंट्री, 2027 के लिए बीजेपी का लखनऊ में महामंथन

लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की महाबैठक हो रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं. 2,850 आमंत्रित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 2027 चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन का विजय-मंत्र दिया जाएगा.

Advertisement
X
अमित शाह UP बीजेपी कार्यसमिति की महाबैठक में शामिल होने लखनऊ पहुंचे. (Photo-ITG)
अमित शाह UP बीजेपी कार्यसमिति की महाबैठक में शामिल होने लखनऊ पहुंचे. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार और रफ्तार देना शुरू कर दिया है. यूपी के इस सियासी मैदान में पार्टी के बड़े रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बड़ी बैठक में अमित शाह की अगुआई में चुनावी रणनीति पर गहन मंथन हो रहा है.

बैठक में पार्टी के करीब 2,850 नेताओं और पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है. इस महामंथन का मुख्य एजेंडा 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना और संगठन को चुनावी मोड में लाना है.

बीजेपी की इस बैठक को पार्टी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इसमें उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में शामिल मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश के सभी सांसद और राज्यसभा सदस्य शामिल हो रहे हैं. इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य, 2022 और 2024 के चुनावों में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और सभी मोर्चों के अध्यक्ष व महामंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

unioun minister amit shah with up cm yogi adityanath and dy cm keshav maurya
यूपी में शाह की 'चुनावी पाठशाला', विनिंग फॉर्मूले को फिर से एक्टिव करने का प्लान
Manoj Tiwari Yamuna River
यमुना में Manoj की डुबकी! BJP और AAP में छिड़ी जंग!
राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की (Photo: PTI)
'पुलिस-लाठी से न डरें', राहुल गांधी का 'दिल्ली चलो' कॉल
BJP to Draw UP Poll Roadmap at Two-Day Meet, Amit Shah to Inaugurate and Yogi Adityanath to Conclude
लखनऊ में BJP की दो दिवसीय बैठक, यूपी चुनाव 2027 का रोडमैप बनाएगी पार्टी
bjp dominates 28 mlc seats congress lost
बैलेट पेपर से वोटिंग के बाद भी कांग्रेस का हाथ खाली, जानें MLC चुनाव के नतीजे

यह भी पढ़ें: 'बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो...', MLC चुनाव में कांग्रेस के सफाए पर PM मोदी के बाद अमित शाह की चुटकी

Advertisement

अमित शाह देंगे चुनावी रणनीति का मंत्र

बैठक में अमित शाह कार्यकर्ताओं और संगठन के प्रतिनिधियों को 2027 के चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे.. इसमें बूथ प्रबंधन, सामाजिक समीकरण और संगठन की मजबूती पर खास जोर रहने की उम्मीद है. पार्टी की पिछली चुनावी सफलताओं के अनुभवों के आधार पर 2014, 2017 और 2019 के चुनावी मॉडल पर भी चर्चा हो सकती है. बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच स्पष्ट जिम्मेदारियां तय हों.

इस बैठक में अमित शाह मुख्य वक्ता होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन भाषण देंगे. बैठक में प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं की मौजूदगी इसे व्यापक संगठनात्मक चर्चा का मंच बना रही है.

2027 की चुनौती को लेकर बीजेपी की तैयारी

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अहम चुनौती माना जा रहा है. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी. 2022 में भी बीजेपी सत्ता में वापसी करने में सफल रही, हालांकि उसकी सीटों की संख्या 2017 के मुकाबले कम हो गई थी. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन ने राज्य में राजनीतिक मुकाबले की तस्वीर बदल दी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव 2027 की कमान संभालेंगे अमित शाह, 30 अक्टूबर को लखनऊ में BJP का महामंथन

ऐसे में बीजेपी के सामने 2027 में अपनी सरकार बरकरार रखने के साथ-साथ संगठन और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की चुनौती है. यही वजह है कि पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही संगठनात्मक बैठकों और रणनीतिक तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है. लखनऊ की यह कार्यसमिति बैठक इसी दिशा में एक अहम कदम है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    थाने पहुंचे गुरदासपुर सांसद की पुल‍िस से क्यों बहस, देखें पंजाब आजतक |
    रामलीला मैदान में पानी और कीचड़... 1 नवंबर को होनी है विपक्ष की रैली |
    अमेरिका में रामायण के प्रीमियर का असर, एडवांस बुकिंग में काटा गदर, बिक गए 3 लाख से ज्यादा टिकट |
    Methi Peanut Sabzi Recipe: सर्दियों में मूंगफली डालकर बनाएं आलू-मेथी की सब्जी, रोटी के साथ लगेगी टेस्टी, बेहद आसान है रेसिपी |
    अखबार का साइज इतना बड़ा क्यों होता है? जानिए ब्रिटेन के एक टैक्स से क्या है कनेक्शन |
    बाबा केदार के धाम में बर्फ ही बर्फ, पहाड़ों से मंदिर तक सफेद चादर, दूसरे दिन भी जारी बर्फबारी |
    होर्मुज जैसी होगी बाल्टिक सागर की हालत? पुतिन की चेतावनी ने बढ़ाई यूरोप की टेंशन |
    पीएम का बनासकांठा और एकतानगर दौरा कैसे खास, देखें गुजरात आजतक |
    Hyundai ला रही अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Ioniq P... भारत में होगी लॉन्च |
    अंधेरी वेस्ट में महंगे हुए घर, एक साल में 13% तक बढ़े दाम, किराया 1.25 लाख रुपये
    Advertisement