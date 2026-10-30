35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति चोपड़ा का करवा चौथ, राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा ने इस साल करवा चौथ का त्योहार कुछ इस अंदाज में मनाया कि हर कोई देखता रह गया. आम तौर पर जहां लोग जमीन पर अपने घर या परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हैं, वहीं इस पावर कपल ने बादलों के बीच यानी आसमान की ऊंचाइयों पर करवा चौथ सेलिब्रेट किया.

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फ्लाइट में देरी होने के कारण जब घर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया, तो इस कपल ने हार मानने के बजाय आसमान में ही अनोखे तरीके से पूजा करने का फैसला किया. परिणीति ने इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फ्लाइट के अंदर खिड़की से चांद का दीदार

शेयर किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परिणीति चोपड़ा हवाई जहाज की खिड़की से बाहर आसमान में चांद को निहार रही हैं. इसके बाद उन्होंने परंपरा के मुताबिक चांद को देखकर पूजा की और फिर उनके पति राघव चड्ढा ने उन्हें पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाया. जमीन से मीलों ऊपर आसमान में दोनों का यह प्यार भरा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है.

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सोशल मीडिया पर शेयर किया नोट

शुक्रवार, 30 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए परिणीति ने अपने पति राघव के लिए एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा, 'हम जहां भी हों, वहीं करवा चौथ है. भले ही वह 35,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों न हो! रागाई, तुम मेरे सभी सपनों को सच करते हो. सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान, सबसे प्यारा लड़का.' इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में यह भी बताया कि फ्लाइट लेट होने के कारण उन्हें घर के बजाय हवाई जहाज से ही चांद देखने का मौका मिल गया, जिसके बाद उन्होंने वहीं पूजा करने का फैसला किया.

साल 2023 में हुई थी भव्य शादी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में दिल्ली में एक बेहद खूबसूरत और शानदार समारोह में शादी की थी. इस निजी शादी में उनके परिवार के सदस्य और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के बाद से यह कपल अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करता रहता है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं.

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