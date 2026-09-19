EPFO On WhatsApp: ईपीएफओ व्हाट्सऐप पर... कैेसे करें ज्वाइन? समझें 'A to Z' प्रोसेस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च कर दिया है. इसके जरिए अब मोबाइल पर पीएफ से जुड़े अपडेट और जरूरी जानकारियां मिलती रहेंगीं. ईपीएफओ मेंबर्स और पेंशनभोगियों के लिए ये बेहद मददगार सर्विस होगी. इस चैनल के जरिए ईपीएफओ का उद्देश्य अपने मेंबर्स को भविष्य निधि (EPF) और पेंशन सेवाओं (Pension Services) से जुड़े लेटेस्ट अपडेट, योजनाओं की जानकारी और महत्वपूर्ण ऐलानों के बारे में जानकारी पाने को आसान बनाना है. आइए जानते हैं इससे कैसे जुड़ सकते हैं?

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100000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए

EPFO WhatsApp चैनल की शुरुआत बीते साल 19 अगस्त 2025 से हो गई थी, जिसे अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गय है. सितंबर 2026 में अब तक इसने 100,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा पार लिया. संगठन ने इसे लेकर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें लिखा है, 'इस 1,00,000 फॉलोअर्स और आपका अटूट भरोसा! ईपीएफओ के WhatsApp चैनल पर ये पड़ाव आपके विश्वास और जुड़ाव का प्रमाण है.'

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर किए गए पोस्ट में नजर डालें, तो इसमें कहा गया है कि, 'ईपीएफओ अब व्हाट्सएप पर भी! महत्वपूर्ण अपडेट और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें.'

EPFO व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़ें?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लॉन्च किए गए इस व्हाट्सएप चैनल के साथ मेंबर दो तरीकों से जुड़ सकते हैं.

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पहला तरीका: (https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb6kmH48Pgs8ftd6Kw3Y) लिंक के जरिए सीधे EPFO WhatsApp चैनल से जुड़ने के लिए क्लिक करें और फॉलो पर टैप करें.

दूसरी तरीका: क्यूआर कोड के जरिए इस चैनल को ज्वाइन करने केलिए ईपीएफओ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट में शेयर किए गए क्यूआर कोड (EPFO QR Code) को अपने फोन कैमरा या व्हाट्सएप स्कैनर का उपयोग करके स्कैन करें, फिर चैनल को फॉलो करें.

इस चैनल का आखिर उद्देश्य क्या?

EPFO व्हाट्सएप चैनल मुख्य रूप से पीएफ से जुड़े अपडेट और संगठन से जारी की जाने वाली प्रमुख जानकारियों को प्रसारित करता है. हालांकि, ईपीएफओ ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, लेकिन खातों तक नियमित पहुंच, बैलेंस की जांच (PF Balance Check) और पीएफ निकासी (PF Money Withdrawal) का काम ईपीएफओ पोर्टल, उमंग ऐप के जरिए ही किया जाएगा, जबकि शिकायतों के लिए क्षेत्रीय हेल्पलाइन का इस्तेमाल करना होगा.

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