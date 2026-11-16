QS रैंकिंग 2027: दुनिया के टॉप संस्थानों में IIT दिल्ली ने बनाई जगह, रैंकिंग में JNU भी शामिल

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों में आईआईटी दिल्ली सबसे ऊपर रहा है. आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है और 194वें स्थान पर है. इसके बाद आईआईटी खड़गपुर 224वें और दिल्ली यूनिवर्सिटी 237वें स्थान पर है.

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दुनिया की टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली हायर एजुकेशन सिस्टम में भारत ने इस साल सबसे ज्यादा सुधार किया है. हालांकि, रैंकिंग में भारत की कुल 99 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, जो पिछले साल 103 थीं. अमेरिका की कुल 214 यूनिवर्सिटियां इस रैंकिंग में शामिल हैं. इसके बाद मेनलैंड चीन की 149 और ब्रिटेन की 105 यूनिवर्सिटियां हैं. 2026 में ब्रिटेन की 109 यूनिवर्सिटियां इस रैंकिंग में शामिल थीं.

भारत की 99 यूनिवर्सिटियों में से 8 ने इस साल पहली बार रैंकिंग में जगह बनाई है. पिछले साल रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों में 38 की रैंकिंग में सुधार हुआ, 19 की रैंकिंग स्थिर रही, जबकि 34 की रैंकिंग में गिरावट आई. भारत की 42 यूनिवर्सिटियां दुनिया की टॉप 1000 में शामिल हैं. इस मामले में भारत और मेनलैंड चीन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. अमेरिका की 128 और ब्रिटेन की 84 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 में शामिल हैं.

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शिक्षा मंत्री ने बताया भारत की प्रगति

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत की बढ़ती मौजूदगी उच्च शिक्षा संस्थानों की सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में लगातार हो रही प्रगति को दिखाती है. उन्होंने कहा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: सस्टेनेबिलिटी 2027 में भारतीय संस्थानों की स्थिति में सुधार हुआ है. 38 संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 13 संस्थानों ने ग्लोबल टॉप 500 में जगह बनाई है, जबकि 2023 में सिर्फ 5 संस्थान टॉप 500 में थे. उन्होंने कहा कि यह प्रगति यूनिवर्सिटियों की सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दिखाती है.

इन संस्थानों ने भी बनाई जगह

भारत के अन्य संस्थानों में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहली बार टॉप 300 में पहुंचा है. मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने टॉप 400 में जगह बनाई है. वहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सेविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज (सिमैट्स) पहली बार टॉप 600 में शामिल हुए हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) ने भी टॉप 500 में वापसी की है. जेएनयू ने 2023 के बाद पहली बार टॉप 500 में जगह बनाई है. 2027 की रैंकिंग में भारत के 13 संस्थान टॉप 500 में हैं. 2023 में यह संख्या 5 थी. 2024 में भारत के 9, 2025 में 11 और 2026 में 12 संस्थान टॉप 500 में शामिल थे.

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क्यूएस की सीईओ ने बताई रैंकिंग की वजह

क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी का उद्देश्य दुनियाभर के उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसमें शिक्षा और रिसर्च के केंद्र के रूप में उनकी भूमिका के साथ-साथ बड़े नियोक्ता के तौर पर उनकी सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी चुनौतियों को भी देखा जाता है.

उन्होंने कहा कि भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी से जुड़े प्रमुख मानकों में लगातार सुधार हो रहा है. इक्वालिटी और एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स दोनों में भारत की 70 फीसदी से ज्यादा एंट्रीज की रैंकिंग में सुधार हुआ है. 2023 से 2027 के बीच रैंकिंग में भारत की एंट्रीज की संख्या 14 से बढ़कर 99 हो गई है. इसी दौरान भारतीय संस्थानों का औसत स्कोर 26.9 से बढ़कर 55 हो गया है.

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