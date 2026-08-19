उन्नाव में Gen अल्फा का प्रोटेस्ट... सड़क पर सैकड़ों बच्चे, बोले- खाना खराब, टीचर्स कम और स्कूल में पानी तक नहीं

यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद अब उन्नाव में भी Gen अल्फा ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. यहां बच्चों ने स्कूल कैंपस से बाहर निकलकर सड़कों को जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे. छात्रों का कहना है कि स्कूल में न ही पूरे टीचर्स हैं और ना ही वहां पर मिलने वाले खाने की व्यवस्था ठीक है. गंदा खाना उन्हें खिलाया जाता है, जिस वजह से आज मोहान अजगैन के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन करना पड़ा.

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इस मामले की खबर मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्चों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इस दौरान उन्नाव की सपा नेत्री भी मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने स्कूल गेट के बाहर धरना दे दिया. उन्नाव के मोहान में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी है, जिसमें सैकड़ों बच्चे दूर-दराज जिले से पढ़ाई करते हैं.

आज सुबह विद्यालय कैंपस से निकलकर सैकड़ों बच्चे सड़कों पर आ गए. उन्होंने मोहान से अजगैन जाने वाले मुख्य चौराहे को जाम कर दिया. इस दौरान बच्चे हाथों में तख्ती लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. बच्चों का कहना था कि वे स्कूल में पेपर तब तक नहीं देंगे, जब तक पूरे अध्यापक नहीं आ जाएंगे. उन्होंने विद्यालय में मिलने वाले खाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

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बच्चों के सड़कों पर आते ही चौराहे पर जाम लग गया. स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे अपनी मांगों पर अड़े रहे. जानकारी जिले के अधिकारियों को दी गई. मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, एएसपी पहुंच गए. उन्होंने भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया.

बच्चों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. छात्रों का कहना था कि विद्यालय में जो खाना दिया जा रहा है, वह सही नहीं है. पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ना ही उनको पढ़ाने के लिए पूरे अध्यापक हैं. इस वजह से पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है.

इसी दौरान समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री व पूर्व सपा प्रत्यासी भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गईं. उन्होंने गेट पर ही धरना प्रदर्शन किया. जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और एसपी जय प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उन्हें समझाया और विद्यालय में पहुंचकर खाने की क्वालिटी चेक की. इसी के साथ बच्चों को खाना खिलवाया.

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