scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उन्नाव में Gen अल्फा का प्रोटेस्ट... सड़क पर सैकड़ों बच्चे, बोले- खाना खराब, टीचर्स कम और स्कूल में पानी तक नहीं

स्कूल की घंटी बजनी थी. बच्चे क्लास में बैठने वाले थे. किताबें खुलनी थीं. लेकिन उन्नाव में आज स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं, स्कूल के बाहर प्रदर्शन हो रहा था. जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों बच्चे अचानक स्कूल कैंपस से बाहर निकले और मोहान-अजगैन के मुख्य चौराहे पर जाकर बैठ गए. हाथों में तख्तियां थीं, नारे लग रहे थे और बच्चे अपनी शिकायतें बता रहे थे.

Advertisement
X
बच्चे बोले- स्कूल में पूरे शिक्षक नहीं. खाना ठीक नहीं मिलता. पीने का पानी नहीं है. (Photo: Screengrab)
बच्चे बोले- स्कूल में पूरे शिक्षक नहीं. खाना ठीक नहीं मिलता. पीने का पानी नहीं है. (Photo: Screengrab)

यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद अब उन्नाव में भी Gen अल्फा ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. यहां बच्चों ने स्कूल कैंपस से बाहर निकलकर सड़कों को जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे. छात्रों का कहना है कि स्कूल में न ही पूरे टीचर्स हैं और ना ही वहां पर मिलने वाले खाने की व्यवस्था ठीक है. गंदा खाना उन्हें खिलाया जाता है, जिस वजह से आज मोहान अजगैन के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन करना पड़ा.

इस मामले की खबर मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्चों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इस दौरान उन्नाव की सपा नेत्री भी मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने स्कूल गेट के बाहर धरना दे दिया. उन्नाव के मोहान में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी है, जिसमें सैकड़ों बच्चे दूर-दराज जिले से पढ़ाई करते हैं.

Unnao Gen Alpha Students Protest Poor Facilities at Sarvodaya Vidyalaya

सम्बंधित ख़बरें

देश भर में आए द‍िन जेन अल्फा के छात्र कर रहे जोरदार प्रदर्शन
'बागी' Gen-अल्फा! स्कूल, सड़क, टीचर्स को लेकर गांव-शहर सब उबाल पर!
टीचरों की कमी से छात्रों का प्रदर्शन.
स्कूल में टीचर नहीं, हमारी पढ़ाई से खिलवाड़, फूटा Gen-अल्फा का गुस्सा
Gen Alpha Protest
मंत्री हो या DM... अधिकारों के लिए सबसे आंख मिलाते Gen-अल्फा!
Akhilesh Yadav Appeal to gen alpha
'18 के होते ही BJP को हटाओ', Gen-अल्फा से बोले अखिलेश
विद‍िशा में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट
विधायक जी, किराया कम करो' स्कूली छात्राएं सड़कों पर, देखें वीड‍ियो

आज सुबह विद्यालय कैंपस से निकलकर सैकड़ों बच्चे सड़कों पर आ गए. उन्होंने मोहान से अजगैन जाने वाले मुख्य चौराहे को जाम कर दिया. इस दौरान बच्चे हाथों में तख्ती लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. बच्चों का कहना था कि वे स्कूल में पेपर तब तक नहीं देंगे, जब तक पूरे अध्यापक नहीं आ जाएंगे. उन्होंने विद्यालय में मिलने वाले खाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

यह भी पढ़ें: कन्नौज में Gen Alpha का प्रोटेस्ट... खुद को कमरे में किया लॉक, VIDEO वायरल होते ही दौड़े DM

Advertisement

बच्चों के सड़कों पर आते ही चौराहे पर जाम लग गया. स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे अपनी मांगों पर अड़े रहे. जानकारी जिले के अधिकारियों को दी गई. मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, एएसपी पहुंच गए. उन्होंने भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया.

Unnao Gen Alpha Students Protest Poor Facilities at Sarvodaya Vidyalaya

बच्चों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. छात्रों का कहना था कि विद्यालय में जो खाना दिया जा रहा है, वह सही नहीं है. पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ना ही उनको पढ़ाने के लिए पूरे अध्यापक हैं. इस वजह से पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है.

इसी दौरान समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री व पूर्व सपा प्रत्यासी भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गईं. उन्होंने गेट पर ही धरना प्रदर्शन किया. जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और एसपी जय प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उन्हें समझाया और विद्यालय में पहुंचकर खाने की क्वालिटी चेक की. इसी के साथ बच्चों को खाना खिलवाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    VIDEO: महराजगंज के बुद्धिराम का क्या है रहस्य, एक दिन बन जाते हैं जानवर... खाते हैं चारा |
    'छक्का मारो, IPL कॉन्ट्रैक्ट पाओ', यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया, लालच में गंवाया विकेट |
    गॉल में भारत का दबदबा, श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से चटाई धूल |
    इमरान खान ने 9 महीना बाद बहन और पत्नी से की मुलाका, जेल में मिली 15 मिनट की मोहलत |
    MAP के बीच छिपे MAD को खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज |
    कन्नौज: मंत्री के 'भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार' कार्यक्रम में ही जड़ दिया भ्रष्टाचार का आरोप! बगले झांकने लगे पुलिस अधिकारी |
    सोशल मीडिया पर हुआ पेट्रोल लंगर का ऐलान, बारिश में भी लगी बाइक वालों की लाइन |
    किसानों की सिंचाई योजना में धांधली का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग |
    Delhi Laxmi Yojana: रक्षाबंधन नहीं, इस दिन दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये... |
    विनोद तावड़े कैसे तोड़ेंगे सपा का चक्रव्यूह? क्या यूपी में अमित शाह जैसा जादू दोहरा पाएंगे
    Advertisement