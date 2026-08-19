scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पेपर में आते हैं 100 मार्क्स के सवाल, मॉडरेटर से बनवाए जाते हैं 500 सवाल का क्वेशन बैंक', NEET-UG पेपर लीक में सरकार का जवाब

NEET-UG 2026 पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इनसे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की व्यवस्था पर सवाल उठाए. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार NTA को बदले या परीक्षा के लिए एक नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम को तैयार किया जाए. 

Advertisement
X
नीट यूपी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सरकार का जवाब.
नीट यूपी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सरकार का जवाब.

NEET-UG 2026 की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के समक्ष इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर सवाल खड़ा किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि NTA को बदला जाए या पूरी तरह नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए. 

स्वतंत्र तरीके से करें काम 

नई संस्था ऐसी हो जो तकनीकी रूप से मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली हो. SG तुषार मेहता ने कोर्ट को परीक्षा सिस्टम को समझाते हुए बताया कि सिस्टम फुलप्रूफ है लेकिन कुछ जगहों पर इंसानी दखल भी है. फिजिक्स का एक पेपर 100 मार्क्स का चाहिए तो कई मॉडरेटर से 500 सवालों का क्वेश्चन बैंक बनाने को कहा जाता है. मॉडरेटर का दूसरा सेट 100-100 सवाल चुनता है और 4 क्वेश्चन पेपर बनाता है.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका से आकर भारत में बना दी 87 करोड़ की कंपनी. (LinkedIn/@Ahana Gautam)
IIT से डिग्री और हार्वर्ड से MBA, फिर भारत वापसी और बना दी 87 करोड़ की कंपनी 
चींटी से आया आइडिया, बना दी ये डिवाइस.
14 साल के छात्र ने बना डाली ‘केमिकल नोज’, चींटी से ऐसे आया आइडिया
PV sindhu temple device
PV सिंधु के माथे फिटनेस गैजेट Temple, हैरान कर देगा ट्रैकिंग फीचर्स
क्या आप इस साल त्योहारों के दौरान कोई नौकरी करने की सोच रहे हैं?
सीजनल हायरिंग में ई-कॉमर्स का दबदबा, बताया कितनी मिलेगी सैलरी! 
मुझे टॉपर्स से डर लगता है. (AI-edited image: Instagram/misackermann)
'मुझे टॉपर्स से डर लगता है', IIT बॉम्बे की पूर्व छात्रा ने ऐसा क्यों कहा?

इसके बाद 4 क्वेश्चन पेपर में से DG NTA सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर चुनता है. तब तक किसी को नहीं पता होता कि कौन सा आखिरी क्वेश्चन पेपर होगा फिर यह एक सीलबंद बॉक्स में दो अलग-अलग प्रिंटर के पास जाता है.  प्रिंटर में CCTV और CISF सर्विलांस होता है. वह व्यक्ति एक बॉक्स में डिजिटल चाबी लेकर जाता है. जब वह वहां पहुंचता है तो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक DG NTA को कॉल करेगा पेपर पहुंच गया है. फिर कोड शेयर किया जाता है और उसे खोला जाता है. 

Advertisement

प्रिंटिंस प्रेस में नहीं होती है जाने की इजाजत   

एक बार सीलबंद बॉक्स खुलने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को प्रिंटिंग प्रेस में घुसने की भी इजाजत नहीं है. यह सब वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है. नियम यह है कि हर क्लासरूम में 24 स्टूडेंट होंगे. OMR के साथ क्वेश्चन पेपर एक सीलबंद लिफाफे में बंद है, लिफाफा खोलने के लिए सील तोड़नी होगी. प्रिंटर को भी नहीं पता कि वह किस एग्जाम के लिए पेपर प्रिंट कर रहा है. उसे नहीं पता कि पेपर किस एग्जाम के हैं. 

हर सेंटर पर भेजे जाते हैं पैक्ड क्वेश्चन

SG तुषार मेहता ने कोर्ट को आगे बताया कि हर एग्जाम सेंटर को पैक्ड क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं. उन्हें एक लोहे के बॉक्स में पैक किया जाता है जिसमें एक नॉन-ओपनेबल लॉक होता है. इसे सिर्फ तोड़ा जा सकता है. इसमें कोई चाबी या कोई डिजिटल नंबर नहीं होता है, जिस गाड़ी में क्वेश्चन पेपर होते हैं, वह GPS ट्रैक्ड होती है. दो अलग-अलग बॉक्स में क्वेश्चन पेपर के दो सेट होते हैं. बॉक्स बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं. आमतौर पर यह SBI या केनरा बैंक होता है. 

कितने दिन पहले पहुंचता है पेपर 

मान लीजिए कि अगर एग्जाम 1 फरवरी को हैं, तो सुबह सिटी कोऑर्डिनेटर को DG बताते हैं कि कौन सा पेपर सेट इस्तेमाल करना है. वह DM और दूसरे अधिकारियों के साथ एक संपर्क में रहते हैं. हर चीज की वीडियोग्राफी होती है. इसके बाद पैकेट हर क्लास कोऑर्डिनेटर को दिए जाते हैं. सभी स्टूडेंट्स को सील खोलनी होती है.कोर्ट ने SG से पूछा कि आपने जो हमें बताया है, वह पहले से ही राधाकृष्णन कमेटी के दायरे में है. उसने सही कहा है कि यह एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की जरूरत है. इसीलिए ये ऐसे मामले हैं जिन्हें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत है. 

Advertisement

कैसे होगा इंस्टीट्यूशनलाइज? 

SG तुषार मेहता ने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि आप परीक्षा को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे. सुरक्षित ऑफिस, कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, टेस्टिंग सेंटर, सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटर का काम किस तरह से किया जाएगा?

इनमें से हर एक के लिए राधाकृष्णन कमिटी ने कहा कि आपको यह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है. जिस तरीके से आप पेपर्स की सीलिंग करते हैं, उसे एक परमानेंट कमिटी को करना होगा, कितने DGs, ADGs नियुक्त किए गए हैं? यह हम रेगुलर एफिडेविट के जरिए हम जानना चाहते हैं.

असल में जो करने की जरूरत है वह है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज. हमें बस यह देखना है कि क्या यह सेटअप हो गया है... आपके पास R&D इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. हर परीक्षा सिस्टम बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है. आप कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? एक स्वतंत्र डेटाबेस होना चाहिए. स्टोरेज का क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. जहां तक सिक्योरिटी की बात है, आपको डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर चाहिए. तब आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कतें हैं. एक वाइब्रेंट सिस्टम और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की जरूरत है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Telegram के हर यूजर को मिलेगी फ्री वेबसाइट और डोमेन? यूजरनेम ही बनेगा वेबसाइट का URL, CEO का बड़ा ऐलान |
    गंगा के पानी पर बांग्लादेश की नजर, UN में उठाएगा मुद्दा, 'गारंटी क्लाज' से प्रेशर बनाने की तैयारी |
    Surya Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बना सूर्य-केतु का खतरनाक संयोग! 5 राशियां रहें सतर्क |
    गिरफ्तारी के बाद AAP नेता सत्येंद्र जैन का पहला बयान आया सामने |
    'पेपर में आते हैं 100 मार्क्स के सवाल, मोडरेटर से बनवाए जाते हैं 500 सवाल का क्वेशन बैंक', NEET-UG पेपर लीक में सरकार का जवाब |
    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की मालिकों की जमानत, सरेंडर का आदेश |
    उन्नाव में Gen अल्फा का प्रोटेस्ट... सड़क पर सैकड़ों बच्चे, बोले- खाना खराब, टीचर्स कम और स्कूल में पानी तक नहीं |
    VIDEO: महराजगंज के बुद्धिराम का क्या है रहस्य, एक दिन बन जाते हैं जानवर... खाते हैं चारा |
    'छक्का मारो, IPL कॉन्ट्रैक्ट पाओ', यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया, लालच में गंवाया विकेट |
    गॉल में भारत का दबदबा, श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से चटाई धूल
    Advertisement