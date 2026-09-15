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Surya Gochar 2026: 2 दिन बाद सूर्य का गोचर, इन 5 राशियों को पूरे 30 दिन होगा चौतरफा लाभ

17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. करीब एक महीने तक कन्या राशि में रहने वाले सूर्य का गोचर पांच राशियों के लिए बेहद शुभ बताया जा रहा है. त्योहारों के बीच यह गोचर कई राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकता है.

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कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग भी बनेगा. (Photo: ITG)
कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग भी बनेगा. (Photo: ITG)

ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं. कन्या राशि के स्वामी बुध हैं. संयोगवश इस दिन कन्या राशि में उसके स्वामी बुध भी विराजमान रहेंगे. ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा. ज्योतिषविदों  की मानें तो सूर्य का यह गोचर पांच राशियों को शुभ परिणाम देने वाला है. सूर्य देव कुछ राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ देने वाले हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

सिंह राशि
सूर्य का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए शुभ फल दे सकता है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में कमी आने के संकेत हैं. जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं. परिवार के किसी सदस्य की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. व्यापार के विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलने की संभावना है.

कन्या राशि
सूर्य का गोचर इसी राशि में होने जा रहा है. ऐसे में कन्या राशि के जातकों का आत्मविश्वास मजबूत रह सकता है. लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होने के संकेत हैं. भाग्य का साथ मिलने से धन लाभ हो सकता है. कहीं पैसा अटका हुआ है, तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है. नौकरी और व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने के योग हैं.

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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. कारोबार में मुनाफा बढ़ सकता है. इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही कोई मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में जाना सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है. अगर आप जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. इससे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन सकारात्मक परिणाम दे सकता है. आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी. इससे लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं. कारोबार में किसी बड़ी डील या समझौते पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिल सकता है. विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं. पिता और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

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