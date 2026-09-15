सचिन तेंदुलकर के घर चांदी के सिंहासन पर विराजे बप्पा, साड़ी में छाई बहू सानिया तो बेटी सारा सूट में लगीं कमाल

Tendulkar Family Ganpati Puja 2026: गणेश चतुर्थी 2026 के मौके पर अंबानी फैमिली, सलमान खान की बहन अर्पिता, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया. इस खास मौके पर क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर भी अपने घर गणपति पूजा की. सचिन की लाडली सारा तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर अपने घर की गणपति पूजा की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं.

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सारा भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हो लेकिन उनके लुक्स के चर्चे अक्सर होते रहते हैं. सारा तेंदुलकर हर मौके पर अपनी सादगी और देसी लुक्स से लोगों को इंप्रेस कर ही देती हैं. सारा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने घर हुई गणपति पूजा की झलक दिखाई हैं.

सचिन तेंदुलकर के घर आए बप्पा!

सारा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें हरे रंग का कुर्ता पहने क्रिकेटर वीडियो सचिन तेंदुलकर आरती करते दिख रहे हैं और उनके पीछे उनकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स खड़े हैं जो बप्पा का स्वागत कर रहे हैं. इसके अलावा सारा ने मोदक की थाल, पूजा की फूल और अपने घर की डेकोरेशन की फोटोज शेयर की हैं. सारा के साथ में उनकी भाभी सानिया, छोटा भाई अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं.

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चांदी का सिंहासन, फूलों से सजा मंदिर

तेंदुलकर परिवार ने बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया और इस मौके के लिए उन्होंने घर को फूलों से सजाया. गणपति बप्पा चांदी के सिंघासन पर विराजे थे और उनके चारों पर गेंदे और सफेद फूलों की डेकोरेशन और चांदी-पीतल के बर्तन रखें दिखाई दे रहे हैं.

फूलों से मंदिर को सजाया. (photo: instagram@saratendulkar)

गुलाबी सूट में छाईं सारा तेंदुलकर

सारा तेंदुलकर ने इस दौरान पिंक कलर का सूट पहना है, जिस पर गोल्डन कढ़ाई हो रखी है, सूट के नेक पर गोल्डन वर्क हो रखा है और बंद गाला डिजाइन है. सूट के साथ मैंचिग दुप्पटा सारा ने अपने एक शोल्डर पर डाला हुआ है. सारा ने सूट के साथ गले में पतला-सा नेकलेस पहना है, जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है. कानों में सोने के छोटे-छोटे झुमके, नाक में नोजपिन और माथे गुलाबी रंग की छोटी-सी बिंदी सारा के ट्रेडिशनल लुक को अट्रै्क्टिव बना रहे हैं. बालों को उन्होंने ओपन रखा है और आंखों में काजल, मस्कारा और लाइट मेकअप के साथ सारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

सारा तेंदुलकर ने गुलाबी सूट पहना था. (photo: instagram@saratendulkar)

अर्जुन-सानिया भी दिखे साथ

सारा तेंदुलकर के आगे लाइट ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी पहने खड़ी हैं, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं. सानिया ने अपने गले में मंगलसूत्र और हाथोंं में हरे रंग की चूड़ियां पहन रखी थीं. सानिया के साथ में उनके पति अर्जुन खड़े नजर आ रहे हैं, अर्जुन ने रॉयल ब्लू कुर्ता पहना है जो उन पर खूब जंच रहा है. गणपति पूजा में अर्जुन के सास-ससुर और साला भी शामिल हुए थे, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं.

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सानिया-अर्जुन साथ-साथ पूजा में नजर दिखें. (photo: instagram@saratendulkar)

बीती रात तेंदुलकर फैमिली अपने करीबी दोस्त मुकेश और नीता अंबानी के घर एंटालिया में गणेश महोत्सव में शामिल हुए थे. जहां से उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल हुए थे. सारा भी अपनी मम्मी अंजलि और भाभी सानिया के साथ साड़ी में नजर आईं, उनका साड़ी अवतार फैंस को खूब पसंद भी आया.



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