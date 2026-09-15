scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सचिन तेंदुलकर के घर चांदी के सिंहासन पर विराजे बप्पा, साड़ी में छाई बहू सानिया तो बेटी सारा सूट में लगीं कमाल

गणेश चतुर्थी 2026 के खास मौके पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के घर गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया गया. सारा तेंदुलकर ने घर की पूजा, चांदी के सिंहासन पर विराजे बप्पा और आरती के खूबसूरत वीडियो शेयर किए. इस दौरान गुलाबी सूट में सारा और ग्रीन कलर की साड़ी में उनकी भाभी सानिया ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं.

Advertisement
X
सचिन तेंदुलकर ने गणेश चतुर्थी के दिन खास पूजा की.(PHOTO:ITG/ instagram@saratendulkar))
सचिन तेंदुलकर ने गणेश चतुर्थी के दिन खास पूजा की.(PHOTO:ITG/ instagram@saratendulkar))

Tendulkar Family Ganpati Puja 2026: गणेश चतुर्थी 2026 के मौके पर अंबानी फैमिली, सलमान खान की बहन अर्पिता, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया. इस खास मौके पर क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर भी अपने घर गणपति पूजा की. सचिन की लाडली सारा तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर अपने घर की गणपति पूजा की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं. 

सारा भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हो लेकिन उनके लुक्स के चर्चे अक्सर होते रहते हैं. सारा तेंदुलकर हर मौके पर अपनी सादगी और देसी लुक्स से लोगों को इंप्रेस कर ही देती हैं. सारा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने घर हुई गणपति पूजा की झलक दिखाई हैं. 

सचिन तेंदुलकर के घर आए बप्पा!

सम्बंधित ख़बरें

Nita Ambani
नीता के एंटीलिया में गणेशोत्सव पर स्टारकिड्स ने लूटी लाइमलाइट
sachin Tendulkar daughter sara Tendulkar
अंबानी इवेंट में पत्नी-बच्चों संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर-हरभजन सिंह, कपूर खानदान की बेटियों का जलवा, छाईं रवीना की लाडली
Ambani Family Event
अंबानी परिवार में गणेश पूजा, छाईं सचिन की बेटी-बहू, सादगी से जीता दिल, फैन्स बोले- खूबसूरत
Joe Root
रूट ने सचिन तेंदुलकर का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया
Joe Root surpasses Sachin Tendulkar
जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 13 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

सारा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें हरे रंग का कुर्ता पहने क्रिकेटर वीडियो  सचिन तेंदुलकर आरती करते दिख रहे हैं और उनके पीछे उनकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स खड़े हैं जो बप्पा का स्वागत कर रहे हैं. इसके अलावा सारा ने मोदक की थाल, पूजा की फूल और अपने घर की डेकोरेशन की फोटोज शेयर की हैं. सारा के साथ में उनकी भाभी सानिया, छोटा भाई अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं.  

Advertisement

चांदी का सिंहासन, फूलों से सजा मंदिर

तेंदुलकर परिवार ने बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया और इस मौके के लिए उन्होंने घर को फूलों से सजाया. गणपति बप्पा चांदी के सिंघासन पर विराजे थे और उनके चारों पर गेंदे और सफेद फूलों की डेकोरेशन और चांदी-पीतल के बर्तन रखें दिखाई दे रहे हैं. 

फूलों से मंदिर को सजाया. (photo: instagram@saratendulkar)

गुलाबी सूट में छाईं सारा तेंदुलकर

सारा तेंदुलकर ने इस दौरान पिंक कलर का सूट पहना है, जिस पर गोल्डन कढ़ाई हो रखी है, सूट के नेक पर गोल्डन वर्क हो रखा है और बंद गाला डिजाइन है. सूट के साथ मैंचिग दुप्पटा सारा ने अपने एक शोल्डर पर डाला हुआ है. सारा ने सूट के साथ गले में पतला-सा नेकलेस पहना है, जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है. कानों में सोने के छोटे-छोटे झुमके, नाक में नोजपिन और माथे गुलाबी रंग की छोटी-सी बिंदी सारा के ट्रेडिशनल लुक को अट्रै्क्टिव बना रहे हैं. बालों को उन्होंने ओपन रखा है और आंखों में काजल, मस्कारा और लाइट मेकअप के साथ सारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. 

सारा तेंदुलकर ने गुलाबी सूट पहना था. (photo: instagram@saratendulkar)

अर्जुन-सानिया भी दिखे साथ 

सारा तेंदुलकर के आगे लाइट ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी पहने खड़ी हैं, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं. सानिया ने अपने गले में मंगलसूत्र और हाथोंं में हरे रंग की चूड़ियां पहन रखी थीं. सानिया के साथ में उनके पति अर्जुन खड़े नजर आ रहे हैं, अर्जुन ने रॉयल ब्लू कुर्ता पहना है जो उन पर खूब जंच रहा है. गणपति पूजा में अर्जुन के सास-ससुर और साला भी शामिल हुए थे, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं. 

Advertisement
सानिया-अर्जुन साथ-साथ पूजा में नजर दिखें. (photo: instagram@saratendulkar)

बीती रात तेंदुलकर फैमिली अपने करीबी दोस्त मुकेश और नीता अंबानी के घर एंटालिया में गणेश महोत्सव में शामिल हुए थे. जहां से उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल हुए थे. सारा भी अपनी मम्मी अंजलि और भाभी सानिया के साथ साड़ी में नजर आईं, उनका साड़ी अवतार फैंस को खूब पसंद भी आया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Surya Gochar 2026: 2 दिन बाद सूर्य का गोचर, इन 5 राशियों को पूरे 30 दिन होगा चौतरफा लाभ |
    हूतियों के हमले के बीच मक्का में इमरजेंसी अलर्ट! कहा- पुलों और ऊंची इमारतों से दूर रहें |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद 1,226 PGs का सर्वे, MCD को इस हालत में मिली इमारतें |
    12वीं के बाद करें ये कोर्स, अच्छी नौकरी के साथ मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी  |
    10वीं की परीक्षा छोड़ी, फिर भी एक दिन में 2 करोड़ की कमाई! वैभव सूर्यवंशी पर बरस रहा है पैसा, रिपोर्ट ने उड़ाए फैन्स के होश |
    बाल झड़ रहे हैं तो कौन से 3 टेस्ट जरूर कराएं? डॉक्टर ने बताया, इन कमियों की वजह से भी गिरते हैं बाल |
    नोएडा एलिवेटेड रोड पर LPG से भरे ट्रक में आग, फायर टीम ने टाला बड़ा हादसा |
    मसाज, अय्याशी और प्रोस्ट्यूशन... थाईलैंड का ये शहर कैसे बदला? कहानी अमेरिका से जुड़ी है |
    एक्ट्रेस संग सड़क पर खौफनाक हरकत! कार को मारी टक्कर, जबरन खींचा, सुप्रिया सुले बोलीं- एक्शन लें CM |
    NEET दो चरणों में हो, साल में 2 बार मिले मौका... ABVP ने नंदन नीलेकणि कमेटी को भेजे ये सुझाव
    Advertisement