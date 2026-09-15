बाल झड़ रहे हैं तो कौन से 3 टेस्ट जरूर कराएं? डॉक्टर ने बताया, इन कमियों की वजह से भी गिरते हैं बाल

कभी- कभी थोड़े से बाल टूटना आम बात है, लेकिन अगर कंघी करने या बाल धोने के बाद हाथों पर कई बाल दिखाई देने लगें तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो मानें कि आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं. इसके कई कारण होते हैं. इनमें से मानसिक तनाव, नींद की कमी और सही खानपान न होना बड़ी वजह माने जाते हैं. अगर आपका भी हेयरफॉल शुरू हो गया है तो डॉक्टर की सलाह पर ये तीन टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए. इस बारे में डर्मेटोलोजिस्ट ने बताया है.

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मैक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सौम्या सचदेवा बताती हैं कि बाल झड़ने की समस्या में सबसे पहले आपको CBC टेस्ट कराना चाहिए. इससे ये पता चल जाता है कि शरीर में खून की कमी तो नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि खून की कमी यानी एनीमिया में भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, इसलिए डॉक्टर CBC कराने की सलाह देते हैं. इसके साथ ही फेरिटिन जांच की सलाह दे सकते हैं, फेरिटिन शरीर में जमा आयरन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है.

थायराइड टेस्ट

थायरॉइड अगर गड़बड़ है तो भी बाल झड़ने की समस्या होने लगती है. इसके लिए TSH टेस्ट पहले करा लें. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर T3 और T4 जैसे दूसरे थायराइड टेस्ट भी लिख सकते हैं. अगर थाइरॉइड ठीक नहीं है तो पहले इसको कंट्रोल करने की दवाएं शुरू होंगी ताकि बाल झड़ने की समस्या को भी रोका जा सके. बाल झड़ने के साथ वजन में बदलाव, ज्यादा थकान, ठंड या गर्मी ज्यादा लगना, कब्ज या दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्या भी है, तो डॉक्टर को जरूर बताएं.

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विटामिन B12 और विटामिन D

शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी से भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है. हालांकि हर व्यक्ति में इन दोनों की कमी ही बाल झड़ने की वजह हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर की सलाह पर आप इस टेस्ट को करा सकते हैं.

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सिर्फ टेस्ट नहीं, कारण पता करना भी जरूरी

बाल झड़ने का एक ही कारण नहीं होता है. कई मामलों में ये जेनेटिक भी हो सकता है. इसके अलावा मानसिक तनाव, नींद की कमी और सही खानपान न होने के कारण भी ऐसा हो सकता है. इसलिए अगर बाल तेजी से पतले हो रहे हैं, सिर में खाली पैच बन रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बेहतर है. डॉक्टर बालों और स्कैल्प की जांच के बाद तय करेंगे कि वास्तव में कौन से टेस्ट जरूरी हैं.

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