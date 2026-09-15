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हूतियों के हमले के बीच मक्का में इमरजेंसी अलर्ट! कहा- पुलों और ऊंची इमारतों से दूर रहें

सऊदी अरब की कैबिनेट ने देश में आम नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हूती विद्रोहियों के लगातार और जानबूझकर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की है. सऊदी कैबिनेट ने कहा कि सऊदी अरब की सुरक्षा, उसके इलाके की हिफ़ाज़त ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. 

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हूती विद्रोही सऊदी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं. (Photo: AP)
हूती विद्रोही सऊदी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं. (Photo: AP)

हूती विद्रोहियों के हमले को देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने मक्का शहर के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है. सऊदी सरकार ने मक्का अल-मुकर्रमा शहर में आपातकालीन स्थितियों के लिए अलर्ट जारी किया है और कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा है. 

सऊदी सरकार ने कहा है कि तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं. घरों के अंदर रहे और खिड़कियों से दूर रहे. सरकार ने लोगों को अलर्ट किया है कि खुली जगहों, कांच, बालकनी या छत से दूर रहें,  बाहर हों तो नजदीक के इमारत में घुस जाएं या मजबूत चीजों की आड़ लेकर छिप जाएं. 

मक्का सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों का पवित्र शहर है. पिछले कुछ दिनों से हूती विद्रोही सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहे हैं.

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सऊदी सरकार ने कहा है कि गाड़ी में हों तो सड़क के किनारे रुक जाएं और पुलों और उंची इमारतों से दूर रहें.   

सऊदी कैबिनेट ने हूती हमलों की निंदा की

इस बीच सऊदी कैबिनेट ने देश में आम नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हूती विद्रोहियों के लगातार और जानबूझकर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की है. कैबिनेट ने कहा कि सऊदी अरब की सुरक्षा, उसके इलाके की हिफ़ाज़त और राष्ट्रीय क्षमताएं ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. 

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कैबिनेट ने अपनी सुरक्षा करने और अपनी संप्रभुता, नागरिकों, निवासियों और अहम हितों की रक्षा करने के सऊदी अरब के अधिकार को दोहराया. सऊदी सरकार ने कहा है कि अधिकारों का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक किया जा रहा है. 

बता दें कि हूती विद्रोहियों का यमन की सरकारी सेना और सऊदी अरब पर लगातार हमला जारी है. यमन के अधिकारियों ने बताया कि ईरान समर्थित हूथी सेना ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का एक नया वेव शुरू किया. 

हूती गुट ने दावा किया कि उन्होंने खमीस मुशैत में एक मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया और वहां मौजूद एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला-बारूद के डिपो पर हमले किए.

सऊदी अधिकारियों ने दक्षिण के कई शहरों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किए.

सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि इन हमलों में 13 आम नागरिक घायल हुए. 

अधिकारियों ने कहा कि हूती गुट यमन के रेड सी (लाल सागर) तट पर भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं. यह तनाव तब बढ़ा है जब खबरों के अनुसार हूती गुट ने रेड सी के मुहाने पर स्थित पेरिम द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया. 

इस बीच खाड़ी के अरब देशों ने स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ होने वाली बातचीत को टाल दिया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. 

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इस बीच सोमवार को सरकारी और हूथी अधिकारियों ने बताया कि यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने ग्रेटर और लेसर हनिश द्वीपों पर कब्ज़ा करके लाल सागर से सऊदी शिपिंग रूट के लिए अपना खतरा और बढ़ा दिया है. 

ये द्वीप बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं. यह स्ट्रेट एक अहम रास्ता है जो लाल सागर को खुले समुद्र और सऊदी अरब के प्रमुख एशियाई बाज़ारों से जोड़ता है. 

हूती विद्रोहियों के आगे बढ़ने से वे बाब अल-मंदेब  के दूसरी ओर, हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका के छोटे से देश जिबूती में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे से सिर्फ़ 32 किलोमीटर दूर पहुंच गए हैं.
 

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