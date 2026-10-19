scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

12वीं तक की पढ़ाई... इसलिए आगे की डिग्री नहीं ले पाए टाइगर श्रॉफ, खुद बताया था किस्सा 

मुंबई के जुहू में रविवार को टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग हुई. इसके बाद से हड़कंप मच गया है. इस मामले की जांच पुलिस कर रही है. इसके बाद से लोग उनके बारे में कई चीजें जानने के लिए उत्सुक हैं. फैंस यह भी जानने चाहते हैं कि आखिर टाइगर ने कहां से पढ़ाई की है. 

Advertisement
X
आखिर क्यों पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे टाइगर श्रॉफ?
आखिर क्यों पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे टाइगर श्रॉफ?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपनी दमदार एक्शन फिल्मों, शानदार डांस और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. लेकिन रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की घटना सामने आने के बाद वह एक बार फिर चर्चा में हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस बीच उनके फैंस उनकी निजी जिंदगी और पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी जानना चाहते हैं. आखिर टाइगर श्रॉफ ने कहां से पढ़ाई की और फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उनकी पढ़ाई का सफर कैसा रहा? लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर रविवार को हुआ क्या?   
 
लॉरेंस ने ली जिम्मेदारी 

बता दें कि जुहू में उनकी गाड़ी पर अचानक दो अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चला दी. इस हमले में उनका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया है. हालांकि, उन्हें थोड़ी चोट आई. अब इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. हमले का कारण  लॉरेंस गैंग ने बताया कि उन्होंने एक्टर सलमान खान के साथ काम करने को लेकर चेतावनी दी थी लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी जिसके बाद से उनपर हमला किया गया है. 

कितने पढ़े-लिखे हैं टाइगर?

सम्बंधित ख़बरें

महिला से इंटरव्यू में पूछा ऐसा सवाल कि वह रह गई हैरान.
बच्चा करने का प्लान तो नहीं... HR ने इंटरव्यू में पूछा ऐसा सवाल
दशहरे पर करें शस्त्र पूजन? जानें विजयादशमी का मुहूर्त
रेडिट पर टेक प्रोफेशनल शेयर किया काम करने का एक्सपीरियंस.
ऑफिस में देखते हैं YT-Netflix, फिर भी मिलती है 2.6 करोड़ की सैलरी!
जोमैटो में डिलीवरी पार्टनर कैसे बनते हैं? (File Photo)
जोमैटो में डिलीवरी पार्टनर कैसे बनें? होती है इतनी कमाई, करना होगा ये काम
IIT Bombay के छात्र साहिल के मौत मामले में कैंंपस में प्रदर्शन.
IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने आंदोलनकारी को हिरासत में लिया

बता दें कि टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च, 1990 में मुंबई में हुआ था. वह जैकी श्रॉफ के बेटे हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की है. इसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था लेकिन वह आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, जिसके पीछे भी एक बड़ी वजह है. 

Advertisement

12वीं के बाद ही मिल गई फिल्म 

टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में अपने एक्शन और डांस के लिए पहचाने जाते हैं. उन्होंने साल 2014 में फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर ने स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 12वीं पास करने के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई थी. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केरल में ‘ऑपरेशन स्पा’ से मचा हड़कंप, यौन शोषण की शिकायतों के बाद छापे |
    Why Gen Z is different: 5 चीजें जो Gen Z को मिलेनियल्स से अलग बनाती हैं, इन्फ्लुएंसर ने बताईं खूबियां |
    नोएडा से भी बड़ा होगा न्यू नोएडा, 84 गांवों में विकसित होगी नई सिटी |
    बारामती एयरपोर्ट के पास शिपिंग कंपनी के मालिक पर हमला, फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था अटैकर |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा |
    4 दिन में 400 करोड़ पार हुई जेलर 2, धुरंधर 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, रजनीकांत की 500 करोड़ पर नजर! |
    रूसी ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन का जोरदार पलटवार, देखें दुनिया आजतक |
    चांद पर 10 हजार से ज्यादा दरारें, कहीं भी आ सकता है भूकंप! NASA की तस्वीरों ने चौंकाया |
    लश्कर से लिंक... कर्नाटक पुलिस ने बंगाल के शख्स को हिरासत में लिया, जांच शुरू |
    बिजनौर की डर्टी स्टोरी: पति निकला नपुंसक तो बहू से बोला ससुर- 'मेरे साथ अवैध संबंध बनाओ', विरोध पर पिटाई
    Advertisement