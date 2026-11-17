भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने फिलीपींस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला. सोमवार की शाम मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने विश्व नेताओं के लिए एक गाला डिनर की मेजबानी की. इस खास मौके पर पीएम मोदी के लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

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मेजबान देश की संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्होंने फिलीपींस की पारंपरिक शर्ट को चुना. मनीला के फिलीपीन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस डिनर में पीएम मोदी अपने पारंपरिक भारतीय परिधान के बजाय फिलीपींस की पारंपरिक पोशाक 'बारोंग तागालोग' पहने नजर आए.

इस डिनर पर राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भी बारोंग तागालोग पहने दिखे. जबकि देश की फर्स्ट लेडी लुईस अरानेटा-मार्कोस ने आइवरी रंग का गाउन पहना था, जिस पर नीले रंग की बेहद खूबसूरत कढ़ाई थी.

(Photo- AP)

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बारीक कढ़ाई औरर ब्रोच ने खींचा ध्यान

कॉलर और बटन वाली इस पारंपरिक शर्ट पर फूलों और घुमावदार आकृतियों की बारीक कढ़ाई की गई थी. इस पर सुनहरे रंग का ब्रोच और हरी पत्तियों की कारीगरी वाला गुलाब के आकार का एक रंगीन लैपल पिन भी लगाया था, जो काफी आकर्षक दिख रहा था.

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क्या है 'बारोंग तागालोग' की खासियत?

बारोंग तागालोग फिलीपींस में पुरुषों की शादियों, फॉर्मल प्रोग्राम और खास मौकों पर पहना जाने वाला एक पारंपरिक फॉर्मल ड्रेस है. आम शर्ट के मुकाबले इसका कपड़ा काफी हल्का और थोड़ा पारदर्शी होता है. इसे पैंट के ऊपर बिना टक किए पहना जाता है.

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'पिना' औ'जुसी' से बनाई जाती है पोशाक

पारंपरिक रूप से इसे बेहद नाजुक कपड़ों जैसे 'पिना' (जो अनानास के पत्तों के रेशों से बनता है) या 'जुसी' (रेशम और दूसरे रेशों से बना महीन कपड़ा) से तैयार किया जाता है, हालांकि अब दूसरे कपड़ों का भी इस्तेमाल होता है. इस पोशाक की सबसे बड़ी खासियत इस पर की जाने वाली बारीक कढ़ाई और कारीगरी है.

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