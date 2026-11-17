सोशल मीडिया पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी काफी चर्चा में है, जो अब मोटी सैलरी को ठुकराकर आध्यात्म की राह चुन रही हैं. सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े पोस्ट वायरल हो रहे हैं और उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो बता रही हैं कि उनका जीवन कैसा रहा और अब वो क्यों धर्म की राह अपना रही हैं. दरअसल, गुरुग्राम में रहने वाली 37 साल की हाई-प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षिता जैन ने फॉक्सवैगन कंपनी के अपने 50 लाख रुपये सालाना पैकेज को छोड़ने का फैसला किया है. इसके साथ ही उनकी मां शिरोमणी भी सांसारिक मोह-माया त्यागकर जैन साध्वी बनने जा रही हैं. उनकी मां भी चीफ मैनेजर रह चुकी हैं.

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जाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस मां-बेटी की जोड़ी का वैराग्य की ओर बढ़ना पूरे शहर और कॉर्पोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस फैसले के पीछे की कहानी बेहद रोचक और गहरी संवेदनाओं से जुड़ी है. आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए कर चुकीं अक्षिता ने अपने शानदार करियर में फिएट, मर्सिडीज बेंज और फॉक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियों में ग्लोबल स्तर पर काम किया है.

अक्षिता के मुताबिक, जब उनकी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम शुरू हुआ, तो उन्हें महसूस हुआ कि डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की खुदाई होती है, जिससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की हिंसा (विराधना) होती है. जीवों के प्रति इसी करुणा और अहिंसा के भाव ने उन्हें आध्यात्म की ओर मोड़ दिया.

वहीं, उनकी मां शिरोमणी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) में 37 साल तक सेवाएं देने के बाद अक्टूबर 2025 में चीफ मैनेजर के पद से रिटायरमेंट लिया. पति के निधन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, गुरुग्राम प्रवास के दौरान जैन साध्वियों के संपर्क में आने पर उन्होंने भी तप और वैराग्य का मार्ग चुन लिया.

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अब दोनों मां-बेटी पूरी तरह से संयम और आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं. साध्वी पूर्णप्रज्ञाश्री के सानिध्य में रहकर शिरोमणी पहले ही कई कठिन तप और धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर चुकी हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, दीक्षा से पहले मंगलवार को जोधपुर में दोनों मां-बेटी का भव्य 'वरघोड़ा' (शोभायात्रा) निकाला जाएगा, जिसमें जैन समाज के साधु-साध्वियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे. इसके बाद 25 फरवरी को चेन्नई में विधिवत दीक्षा समारोह संपन्न होगा, जिसके पश्चात वे सांसारिक जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी.



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