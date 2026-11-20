भारत में मुस्लिम आबादी आने वाले दशकों में हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ सकती है. हैरानी की बात यह है कि ऐसा तब होगा, जब मुस्लिम महिलाओं के बच्चे पैदा करने की औसत दर में लगातार गिरावट आ रही है. आखिर कम बच्चे पैदा होने के बावजूद मुस्लिम आबादी तेजी से क्यों बढ़ेगी? इसकी वजह एक नई रिसर्च में सामने आई है. इसमें मुस्लिम समुदाय की कम उम्र की आबादी को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया गया है.

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अमेरिकी रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मुस्लिम आबादी 2020 से 2070 के बीच करीब 57 फीसदी बढ़ सकती है. वहीं, इस दौरान हिंदुओं की आबादी में भी इजाफा होगा, लेकिन उसकी रफ्तार तुलनात्मक रूप से धीमी रहने का अनुमान है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2020 में करीब 15 फीसदी थी, जो 2070 तक बढ़कर 20 फीसदी हो सकती है. वहीं, हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 79 फीसदी से घटकर 76 फीसदी रहने का अनुमान है. हालांकि, तब भी भारत में हिंदू आबादी तीन-चौथाई से ज्यादा रहेगी.

प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट 18 नवंबर को जारी हुई है. इसमें दुनिया के 201 देशों और क्षेत्रों में सात प्रमुख धार्मिक समूहों की आबादी में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है. फिलहाल इस मामले में इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है. लेकिन तब पाकिस्तान, इंडोनेशिया को हटाकर टॉप पर होगा.

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कम बच्चे पैदा करने के बावजूद क्यों बढ़ेगी मुस्लिम आबादी?

इस सवाल का जवाब मुस्लिम समुदाय की उम्र और बच्चों की औसत संख्या, दोनों में छिपा है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं से ज्यादा है. हालांकि, पिछले तीन दशकों में इस अंतर में काफी कमी आई है.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़ों के मुताबिक, 1992-93 में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 4.4 बच्चे प्रति महिला थी. यानी औसतन एक मुस्लिम महिला 4 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी. 2019-21 में यह आंकड़ा घटकर 2.36 रह गया. वहीं, हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 1992-93 में 3.3 बच्चे प्रति महिला थी, जो 2019-21 में घटकर 1.94 हो गई.

यानी दोनों समुदायों में बच्चों की औसत संख्या घटी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर अब भी हिंदू महिलाओं से ज्यादा है. यही नहीं, मुस्लिम आबादी की कम औसत उम्र भी आने वाले दशकों में जनसंख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह बनेगी.

मुस्लिम और हिंदू आबादी की उम्र में 5 साल का अंतर

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में एक अहम बात सामने आई है. भारत में मुस्लिम और हिंदू आबादी की औसत उम्र में करीब पांच साल का अंतर है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारत में मुस्लिम समुदाय की औसत उम्र 24 साल थी. वहीं, हिंदू समुदाय की औसत उम्र 29 साल थी. अब सवाल है कि उम्र के इस पांच साल के अंतर से आबादी बढ़ने पर क्या फर्क पड़ेगा?

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दरअसल, किसी भी समुदाय में युवाओं की संख्या ज्यादा होने का मतलब है कि आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में लोग शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र में पहुंचेंगे. ऐसे में अगर महिलाओं के औसतन बच्चे पैदा करने की संख्या कम भी हो जाए, तब भी कुल आबादी बढ़ती रह सकती है.

जनसंख्या विज्ञान में इसे 'पॉपुलेशन मोमेंटम' कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो किसी समुदाय में युवाओं की संख्या ज्यादा होने पर उसकी आबादी बढ़ने की रफ्तार तुरंत नहीं रुकती. प्रजनन दर घटने के बावजूद युवा पीढ़ी के बड़े हिस्से के कारण कई दशकों तक आबादी बढ़ती रह सकती है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 2016 में लोकसभा में दिए गए एक बयान में भारत की आबादी बढ़ने के पीछे पॉपुलेशन मोमेंटम को एक बड़ी वजह बताया था. मंत्रालय के मुताबिक, देश में जनसंख्या वृद्धि दर घटने के बावजूद आबादी बढ़ने की एक वजह यह थी कि बड़ी संख्या में युवा प्रजनन की उम्र में पहुंच रहे थे.

मुस्लिम महिलाओं में सबसे तेजी से घटी प्रजनन दर

मुस्लिम आबादी बढ़ने के अनुमान के बीच एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है. भारत में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है. NFHS के आंकड़ों के मुताबिक, 2015-16 में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 2.62 थी, जो 2019-21 में घटकर 2.36 रह गई. इसी अवधि में हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 2.13 से घटकर 1.94 हो गई.

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इसका मतलब है कि मुस्लिम महिलाओं में बच्चों की औसत संख्या तेजी से कम हुई है. इसके पीछे परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना और जागरूकता बढ़ना भी अहम वजहें हैं. भारत की कुल प्रजनन दर भी NFHS-5 के मुताबिक घटकर 2 रह गई है.

यह 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है. रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब वह दर है, जिस पर एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी के जरिए अपनी आबादी को लगभग बरकरार रख सकती है. आसान शब्दों में कहें तो 10 महिलाओं को मिलाकर करीब 21 बच्चे पैदा होने चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी में आबादी का आकार लगभग पहले जितना बना रहे.

क्या आने वाले समय में भी बना रहेगा यह अंतर?

प्यू रिसर्च सेंटर का मानना है कि आने वाले दशकों में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर के बीच का अंतर और कम हो सकता है. रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. इसमें माना गया है कि महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ने और गर्भनिरोधक साधनों तक पहुंच आसान होने से अलग-अलग समुदायों की प्रजनन दर धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आ सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2100 तक अलग-अलग समुदायों की प्रजनन दर में अंतर काफी हद तक कम होने की संभावना है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आबादी में बढ़ोतरी का अंतर भी तुरंत खत्म हो जाएगा.

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इसकी वजह वही पॉपुलेशन मोमेंटम है. अगर आज किसी समुदाय में युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो आने वाले कई वर्षों तक बड़ी संख्या में लोग माता-पिता बनने की उम्र में पहुंचेंगे. इसलिए प्रजनन दर में अंतर कम होने के बावजूद आबादी बढ़ने की रफ्तार में अंतर बना रह सकता है.

2070 तक कितनी होगी हिंदू और मुस्लिम आबादी?

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के मुताबिक, भारत में मुस्लिम आबादी 2020 में करीब 21.3 करोड़ थी, जो 2070 तक बढ़कर 33.4 करोड़ हो सकती है. यानी 50 साल में करीब 12.1 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान है.

वहीं, हिंदू आबादी 2020 में करीब 97.9 करोड़ थी, जो 2070 तक लगभग 115.5 करोड़ हो सकती है. यानी इस दौरान हिंदू आबादी में करीब 17.6 करोड़ का इजाफा होने का अनुमान है.

यहां एक बात समझना जरूरी है कि हिंदू आबादी में कुल संख्या के लिहाज से मुस्लिम आबादी से ज्यादा बढ़ोतरी होगी. लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर ज्यादा रहने का अनुमान है. इसकी वजह दोनों समुदायों की शुरुआती आबादी के आकार और उम्र में अंतर है.

क्या भारत में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट को लेकर यह समझना जरूरी है कि इसमें ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है कि 2070 तक भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे.

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रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 में भी भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 76 फीसदी के आसपास रह सकती है. वहीं, मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी होने का अनुमान है.

रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को भी नहीं बताया गया है. इसके अनुमान में जन्म, मृत्यु, दूसरे देशों से आने-जाने और धर्म बदलने जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया गया है. लेकिन भारत में मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि के पीछे कम उम्र की आबादी और अपेक्षाकृत ज्यादा प्रजनन दर को प्रमुख वजह माना गया है.

एक और अहम बात यह है कि भारत की 2021 की जनगणना नहीं हो सकी थी. ऐसे में प्यू रिसर्च सेंटर ने 2020 के शुरुआती आंकड़ों का अनुमान तैयार करने के लिए 2011 की जनगणना और उसके बाद के डेमोग्राफिक डेटा का इस्तेमाल किया है. इसलिए 2070 के आंकड़े मौजूदा रुझानों और अनुमानों पर आधारित हैं, न कि भविष्य की पक्की तस्वीर.

कुल मिलाकर, रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम महिलाओं में बच्चों की औसत संख्या घटने के बावजूद भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर हिंदुओं से ज्यादा रह सकती है. इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाकृत कम औसत उम्र है. हालांकि, आबादी में इस बदलाव के बावजूद 2070 तक भारत में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक बना रहेगा.

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