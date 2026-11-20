केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में मंडलम तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं. मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर नए दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे. ये बोर्ड कई भाषाओं में होंगे, ताकि अलग-अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालु आसानी से रास्ता समझ सकें और दर्शन के दौरान उन्हें भटकना न पड़े.

और पढ़ें

गुरुवार को अधिकारियों की बैठक में ये फैसले लिए गए. बैठक में सामने आया कि अप्पम और अरवना प्रसाद के काउंटरों के पास श्रद्धालु दोनों दिशाओं से आ-जा रहे हैं, जबकि वहां एक तरफ से आवाजाही होनी चाहिए. इससे भीड़ जमा हो रही है. अब यहां दिशा बताने वाले बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि लोगों की आवाजाही व्यवस्थित हो सके.

मंदिर में प्रसाद लेने और उसकी रसीद कटवाने वाले काउंटरों को लेकर भी सा सूचना लगाई जाएगी. इससे श्रद्धालु आसानी से समझ सकेंगे कि किस काउंटर पर प्रसाद मिलेगा और कहां रसीद मिलेगी.

डिडिटल स्क्रीन पर लगेंगे जागरूकता संदेश

वलिया नाडा पंडाल में लगी डिजिटल स्क्रीन पर अलग-अलग भाषाओं में जागरूकता संदेश दिखाए जाएंगे. वहीं, जनसंपर्क कार्यालय के पास बने उद्घोषणा केंद्र की पहचान बताने वाला बोर्ड भी लगाया जाएगा.

दुकानदारों को चार भाषाओं में दिखाने होंगे दाम

Advertisement

अधिकारियों की जांच में सामने आया कि कई दुकानदारों ने कीमतों की सूची अपनी दुकानों के अंदर लगा रखी थी, जहां से श्रद्धालुओं को वह आसानी से दिखाई नहीं देती थी. अब दुकानों के बाहर ऐसी जगह रेट लिस्ट लगानी होगी, जहां से लोग साफ-साफ दाम देख सकें. इसके अलावा त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) उन दुकानों पर भी नजर रखेगा, जो तय सीमा से आगे बढ़कर अपना सामान फैलाती हैं. इससे श्रद्धालुओं के आने-जाने का रास्ता बाधित होता है. बोर्ड का लीज अधिकारी इस पर निगरानी रखेगा.

सफाई के लिए बढ़ेंगे कर्मचारी

मंदिर परिसर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए हैं. अरवना काउंटरों के पास और अन्नदान मंडपम जाने वाले रास्ते पर जमा प्लास्टिक कचरा हटाया जाएगा. इसके साथ ही सन्निधानम स्थित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) में मौजूदा कर्मचारियों के अलावा 20 और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. जरूरत पड़ने पर सफाई दस्ते 'विशुद्धि सेना' के 10 अतिरिक्त सदस्यों को भी लगाया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, यह प्लांट अगले तीन दिनों में पूरी तरह काम करने लगेगा.

यह भी पढ़ें: सबरीमाला में गंदगी के बीच पानी पी रहे श्रद्धालु! हाईकोर्ट ने KWA को लगाई फटकार

41 दिन की मंडलम यात्रा शुरू

भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में 41 दिनों की मंडलम तीर्थयात्रा 17 नवंबर से शुरू हुई है. इस दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित रहे, रास्ते खुले रहें और भक्तों को प्रसाद, दुकानों और दूसरी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े.

---- समाप्त ----