धीमी पड़ती ग्रोथ और दर्शकों के लिए बढ़ती कड़ी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए, स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स ने 2022 के बाद अपनी सबसे बड़ी छंटनी करते हुए लगभग 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन छंटनी से कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा, और इनमें से अधिकांश कटौतियां प्रॉडक्ट, टेक्नोलॉजी, लीगल और ह्यूमन रिसोर्सेज (HR) टीमों में होने की उम्मीद है. नेटफ्लिक्स के सह-सीईओ (co-CEOs), टेड सारंडोस और ग्रेग पीटर्स ने बुधवार को एक ईमेल के जरिए कर्मचारियों को इस फैसले की जानकारी दी.

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नेटफ्लिक्स के लिए यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी अपने पारंपरिक सब्सक्रिप्शन बिजनेस से आगे विस्तार करने की कोशिश कर रही है और उस पर तेजी से ग्रोथ दिखाने का भारी दबाव है. सितंबर के अंत में एक ब्लूमबर्ग इवेंट में बोलते हुए, सारंडोस ने कहा था, 'हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना मैं चाहता हूं, और हम उस गति को तेज करने पर काम कर रहे हैं.'

तेज ग्रोथ का दबाव झेल रहा है नेटफ्लिक्स

यह छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब नेटफ्लिक्स अपने शेयरों के लिए एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है. 'बिजनेस इनसाइडर' के अनुसार, पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयरों में 30% से अधिक और पिछले एक साल में 40% से अधिक की गिरावट आई है.

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इसके अलावा, कंपनी मनोरंजन के इस बेहद भीड़भाड़ वाले बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है, जहां सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं. सब्सक्रिप्शन के अलावा अपनी कमाई के जरियों में विविधता लाने के लिए नेटफ्लिक्स ने विज्ञापन, लाइव प्रोग्रामिंग और गेमिंग में निवेश करना शुरू किया है.

हालांकि, कंपनी को अपने दर्शकों की एंगेजमेंट (व्यूअरशिप) को लेकर निवेशकों के सवालों का भी सामना करना पड़ा है. नेटफ्लिक्स ने साल की पहली छमाही में 97 अरब देखने के घंटे (व्यूइंग आवर्स) दर्ज किए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2% की वृद्धि को दर्शाता है.

हालांकि यह आंकड़ा अधिकांश पेड स्ट्रीमिंग प्रतिद्वंद्वियों द्वारा रिपोर्ट किए गए देखने के घंटों से अधिक होने की संभावना है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने हाल ही में घोषणा की है कि वह साल में दो बार के बजाय अब वार्षिक रूप से विस्तृत एंगेजमेंट डेटा प्रकाशित करेगा.

अमेरिका में बढ़ीं सब्सक्रिप्शन की कीमतें

इस फैसले ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है क्योंकि व्यूअरशिप के आंकड़े इस बात का संकेत दे सकते हैं कि क्या सब्सक्राइबर सेवा के लिए भुगतान जारी रखने के वास्ते उसमें पर्याप्त मूल्य पा रहे हैं या नहीं.

नेटफ्लिक्स ने अमेरिका में अपने सब्सक्रिप्शन की कीमतें भी बढ़ा दी हैं. मार्च में, इसका स्टैंडर्ड विज्ञापन-मुक्त (ad-free) प्लान 17.99 डॉलर से बढ़कर 19.99 डॉलर प्रति माह हो गया, जबकि इसका विज्ञापन-समर्थित प्लान 7.99 डॉलर से बढ़कर 8.99 डॉलर हो गया.

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नेटफ्लिक्स की यह हालिया कटौती 2022 के बाद से उसकी सबसे बड़ी छंटनी है, जब एक दशक से अधिक समय में पहली बार सब्सक्राइबर गंवाने के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को निकाला था. पिछले साल के अंत तक इस स्ट्रीमिंग सर्विस के पास लगभग 16,000 फुल टाइम कर्मचारी थे.



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Report: Ankita Garg (India Today)