अनंत सिंह की बेटी के लिए ससुराल में बना नया घर, विदाई के बाद यहीं होंगी सारी रश्में

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. 25 नवंबर को शिवांगी की शादी बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित कुमार से होने जा रही है. इस शादी को लेकर दूल्हे के घर में भी खास तैयारियां चल रही हैं. घर की पहली बहू के स्वागत के लिए उनके ससुर कमांडेंट रणविजय सिंह ने आलीशान नया मकान बनवाया है. शादी के बाद शिवांगी इसी घर में रहेंगी. उनका ससुराल बिहटा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 स्थित कृष्णा नगर में होगा.

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ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से रिश्ता जुड़ना हमारे और परिवार के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि बेटे के लिए रिश्ता लड़की के तरफ से आया था और परिवार के लोगों ने ही पसंद किया था. इसके बाद यह रिश्ता पक्का हुआ और शिवांगी लक्ष्मी के रूप में हमारे नए घर में प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है.

शादी के लिए 4 लाख लोगों को दिया गया है निमंत्रण. (Photo: ITG)

25 नवंबर को होगी शादी

आगे रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि शादी का न्योता दिया जा रहा है. परिवार लंबे समय से बाहर रहा है और अब इकलौते बेटे की शादी बिहटा के नए घर से होगी. ऋषिकेश की छोटी बहन कोमल कुमारी अमेरिका में MBBS डॉक्टर हैं. ऋषिकेश का तिलक पटना के एक रिजॉर्ट में होगा, जबकि बारात 25 नवंबर को बिहटा से नदवा गांव के लिए निकलेगी. रणविजय ने कहा कि शादी के बाद शिवांगी घर पर रहेंगी, फिर उसके बाद ऋषिकेश और शिवांगी अमेरिका चले जाएंगे.

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उन्होंने आगे कहा कि हम लोग शुरू से ही अहमदाबाद में रहे और ऋषिकेश की 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अहमदाबाद से ही हुई है. आगे उन्होंने अमेरिका से ग्रेजुएशन और एमबीए किया है. फिलहाल वे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं. शादी से पहले नए मकान में गृह प्रवेश होगा. दूल्हे का जनेऊ संस्कार भी इसी मकान में होगा. शादी के दिन बारात बिहटा से मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नादवां जाएंगी.

पूरे देश में चर्चा में है अनंत सिंह की बेटी की शादी

दरअसल बिहटा नगर परिषद के वार्ड 9 के कृष्णा नगर में लगभग दो कट्टा में रणविजय कुमार सिंह अपना नया घर बनवाये हैं. वैसे वे लोग मूल रूप से बिहटा प्रखंड के घोड़ाटॉप गांव के रहने वाले हैं. लेकिन गांव पर उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं.

इधर अपने इकलौते बेटे ऋषिकेश की शादी बिहार के चर्चित विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह करने जा रहे हैं. ऐसे में इस शादी की चर्चा पूरे बिहार और देश में की जा रही है. इस शादी से उनका पूरा परिवार भी काफी खुश है. साथ ही शादी की तैयारी भी लड़के पक्ष के तरफ से भी शुरू कर दी गई है. शादी कार्यक्रम के दौरान ही घर का गृह प्रवेश भी होने वाला है.

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