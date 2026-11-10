बागपत: दिवाली की छुट्टी पर घर आए राष्ट्रपति भवन के अंगरक्षक को सिर में मारी गोली! ICU में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सौरभ

यूपी के बागपत में पटाखों को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया. जहां दीवाली की छुट्टी पर गांव आए राष्ट्रपति भवन में तैनात अंगरक्षक को गोली मार दी गई. घर के बाहर भाइयों के साथ पटाखे चलाते समय उनका दो युवकों से विवाद हो हुआ था. आरोप है कि कहासुनी के बाद एक युवक ने तमंचे से गोली चला दी, जो सौरभ के सिर में कान के पीछे जा धंसी. गंभीर हालत में उन्हें मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई. फिलहाल सौरभ आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

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आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत जिले के थाना रमाला क्षेत्र के गोपालपुर खड़ाना गांव का है. गांव निवासी सौरभ वर्ष 2021 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुए थे. वर्तमान में उनकी तैनाती राष्ट्रपति भवन में है. दीपावली का त्योहार परिवार के साथ मनाने के लिए वह दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आए थे. रविवार रात वह अपने भाई विनीत और मिंटू के साथ घर के बाहर गली में पटाखे चला रहे थे. इसी दौरान गांव के धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण वहां पहुंच गए. पटाखे चलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

सौरभ पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पड़ोसी धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण ने पटाखे चलाने को लेकर विरोध करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने सौरभ तथा उनके भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि इसी दौरान धीरज ने तमंचा निकाल लिया और फायरिंग कर दी. गोली पहले दीवार से टकराई और फिर सौरभ के सिर में कान के पीछे जा लगी. गोली सिर में ही फंस गई और सौरभ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. अचानक हुई इस वारदात से परिवार में चीख-पुकार मच गई.

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परिजनों का आरोप है कि सौरभ को गोली लगने के बाद उनके भाई विनीत और मिंटू ने विरोध किया और उन्हें बचाने की कोशिश की. इस पर आरोपियों ने दोनों भाइयों के साथ भी मारपीट की. इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए. गोली लगने के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल सौरभ को तत्काल बड़ौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. हालांकि, परिजन उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल ले गए. यहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर सौरभ के सिर में फंसी गोली निकाल दी. गोली निकलने के बावजूद उनकी हालत में गंभीर बनी हुई है. फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती रखा गया है.

वहीं, वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एएसपी प्रवीण कुमार चौहान और सीओ अंशु जैन ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने घायल जवान के पिता जनकराज की तहरीर के आधार पर धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

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