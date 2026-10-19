कहीं रिटन एग्जाम तो कहीं केवल पर्सनल इंटरव्यू... मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी, इन सरकारी पदों पर नोटिफिकेशन जारी

सरकारी नौकरी की तैयारी आसान नहीं होती है. इसके लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत करनी होती है. ऐसे में छात्रों को मौका देने के लिए देश के अलग-अलग विभागों में नौकरी के शानदार मौके सामने आए हैं. इसके तहत 5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. लेकिन इन पदों पर आवेदन करवे के लिए पहले जान लेते हैं कि कितने पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और चयनित उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी ?

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RRB NTPC UG भर्ती

पद का नाम- क्लर्क समेत अन्य पर

पदों की संख्या- 1,688

आवेदन शुरू होने की डेट- 15 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 13, नवंबर, 2026

क्वालिफिकेशन - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास

एज लिमिट- 18 से 33 साल की उम्र

सिलेक्शन प्रोसेस- CBT- 1 और 2 के साथ स्किल टेस्ट, डीवी और मेडिकल टेस्ट

सैलरी- पे लेवल 2 से 3 के मुताबिक

ऑफिशियल वेबसाइट- www.rrbapply.gov.in

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

पद का नाम- जूनियर इंजीनियर

पदों की संख्या- 1,536

आवेदन शुरू होने की डेट- 3, नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 25, नवंबर, 2026

क्वालिफिकेशन - इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा

एज लिमिट- अधिकतम 40 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- लिखित परीक्षा

सैलरी- 35,400 से 1,12,400

ऑफिशियल वेबसाइट- upsssc.gov.in

DMRC दिल्ली मेट्रो

पद का नाम- सिविल, आर्किटेक्चर, S&T समेत अन्य

पदों की संख्या- 73

आवेदन शुरू होने की डेट- 14 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 4 नवंबर, 2026

एज लिमिट- 55 से 62 साल की उम्र

सिलेक्शन प्रोसेस- पर्सनल इंटरव्यू

सैलरी- 75,200 से लेकर 96,600

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यूको बैंक

पद का नाम- अप्रेंटिस

पदों की संख्या- 530

आवेदन शुरू होने की डेट- 14 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 29 अक्टूबर, 2026

क्वालिफिकेशन - ग्रेजुएशन

एज लिमिट- 20 से 28 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और मेडिकल टेस्ट

सैलरी- 16, 650 रुपये प्रति माह

ऑफिशियल वेबसाइट- uco.bank.in

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