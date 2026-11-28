ऑफिस में पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से काम करने के बाद हर कर्मचारी चाहता है कि छुट्टी के दिनों में उसे काम से दूरी बनाने का मौका मिले. लेकिन कई बार बॉस के फोन और मैसेज छुट्टियों में भी पीछा नहीं छोड़ते. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक कर्मचारी ने बताया कि उसने एक हफ्ते की छुट्टी लेने से पहले अपने सभी काम पूरे कर दिए थे और जिम्मेदारियां भी दूसरे सहकर्मियों को सौंप दी थीं. इसके बावजूद छुट्टी के चौथे दिन उसकी मैनेजर ने WhatsApp पर मैसेज कर काम के सिलसिले में कॉल करने के लिए कहा. कर्मचारी ने इस मैसेज का जवाब नहीं दिया. अब इस मामले ने Work-Life Balance और ऑफिस में कर्मचारियों की निजी जिंदगी की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है.

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छुट्टी से पहले पूरे कर दिए थे सभी काम

कर्मचारी ने रेडिट पर अपनी स्टोरी शेयर की है. उसने बताया कि वह अपने काम को लेकर काफी जिम्मेदार है और हमेशा समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लेता है या कोशिश करता है. कर्मचारी के मुताबिक, उसकी मैनेजर खुद को कंट्रोलिंग स्वभाव का मानती है और अक्सर छुट्टी के दौरान भी WhatsApp पर संपर्क करती है. कर्मचारी ने बताया कि उसने एक हफ्ते की छुट्टी पहले से मंजूर कराई थी. छुट्टी पर जाने से पहले उसने अपने सभी कामों की योजना बना ली थी और जरूरी जिम्मेदारियां दूसरे लोगों को सौंप दी थीं. यानी उसकी गैरमौजूदगी में भी ऑफिस का काम प्रभावित न हो, इसका इंतजाम कर दिया गया था.

छुट्टी के चौथे दिन आया बॉस का मैसेज

लेकिन सारे काम पूरा करने के बाद भी छुट्टी के चौथे दिन उसकी मैनेजर ने WhatsApp पर मैसेज किया. उसने पूछा कि क्या वे काम से जुड़ी कुछ चीजों पर चर्चा करने के लिए कॉल कर सकते हैं. मैनेजर को अगले हफ्ते खुद छुट्टी पर जाना था और उससे पहले वह कुछ कामों पर बात करना चाहती थी. इस मैसेज से कर्मचारी नाराज हो गया. उसका कहना था कि अगर मैनेजर को इन कामों पर चर्चा करनी थी तो छुट्टी शुरू होने से पहले ही बात की जा सकती थी. उसे यह भी लगा कि जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है, उन्हें फोन करने के बजाय ईमेल के जरिए भी भेजा जा सकता है.

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कर्मचारी ने क्यों नहीं दिया जवाब?

कर्मचारी ने पोस्ट में बताया कि उसने मैनेजर के मैसेज का जवाब नहीं दिया. उसके मुताबिक, यह मैनेजर की तरफ से खराब प्लानिंग का मामला था और उसे नहीं लगता था कि ऐसा कोई जरूरी काम था जिसके लिए छुट्टी के बीच कॉल करना पड़े. उसने दूसरे Reddit यूजर्स से पूछा कि क्या छुट्टी के दौरान मैनेजर के मैसेज का जवाब न देना उसका सही फैसला था. कर्मचारी का कहना था कि वह अपनी छुट्टी बिना ऑफिस के काम के बारे में सोचे बिताना चाहता है.

लोगों की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर कई लोगों ने कर्मचारी के फैसले का समर्थन किया. एक यूजर ने कहा कि मैसेज का जवाब न देकर कर्मचारी ने सही किया. दूसरे ने लिखा कि छुट्टी का समय कर्मचारी का अपना होता है और उसे इसका मजा लेना चाहिए. एक अन्य यूजर ने मैनेजर के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह कर्मचारी की छुट्टी में उससे बात करना चाहती हैं, ताकि अगले हफ्ते अपनी छुट्टी के दौरान उन्हें कर्मचारी से बात न करनी पड़े.

कुछ लोगों ने यह सलाह भी दी कि छुट्टी के दौरान मैनेजर के अकाउंट को फोन पर म्यूट या बंद कर देना चाहिए, ताकि बार-बार आने वाले मैसेज से परेशानी न हो. हालांकि, सभी लोग कर्मचारी के फैसले से सहमत नहीं थे. एक यूजर ने कहा कि ऑफिस के समय के बाहर कभी-कभार किसी काम के लिए संपर्क करना गलत नहीं है, बशर्ते यह रोज की आदत या अनिवार्य अपेक्षा न बन जाए.

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फिर चर्चा में आया Work-Life Balance का मुद्दा

यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि क्या कर्मचारी की छुट्टी के दौरान भी उससे ऑफिस के काम की उम्मीद की जानी चाहिए? छुट्टी का मकसद काम से ब्रेक लेकर खुद को आराम देना होता है. ऐसे में बार-बार आने वाले ऑफिस कॉल और मैसेज कर्मचारियों के निजी समय को प्रभावित कर सकते हैं. इस मामले में कर्मचारी और मैनेजर की पहचान सामने नहीं आई है.

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