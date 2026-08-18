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ओमान के पास जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला, इंजन रूम में नुकसान

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इंजन रूम क्षतिग्रस्त है. ओमान कोस्ट गार्ड मदद कर रहा है. जांच चल रही है.

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ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल रहे जहाज पर हुए हमले का प्रतीकात्मक फोटो है. (Photo: Representative/ITG)
ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल रहे जहाज पर हुए हमले का प्रतीकात्मक फोटो है. (Photo: Representative/ITG)

ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी (यूकेएमटीओ) ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर जा रहे एक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. यानी मिसाइल था या ड्रोन इसका पता नहीं चला है. कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना आउटबाउंड ट्रांजिट में हुई. हमले से जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा. एक क्रू सदस्य हताहत है. बाकी क्रू सदस्यों की मदद ओमान कोस्ट गार्ड कर रहा है. 

अधिकारी जांच कर रहे हैं. यूकेएमटीओ ने इलाके में गुजरने वाले जहाजों को सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की सलाह दी है. जहाज का नाम, झंडा या क्रू की राष्ट्रीयता अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है.

यह भी पढ़ें: मिसाइल, टैंक, रडार... भारत अब खुद बनाएगा 405 जरूरी रक्षा सामान, 3070 करोड़ का खेल

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फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद से इस स्ट्रेट में तनाव बहुत बढ़ गया है. ईरान ने प्रभावी रूप से इस मार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश की और कई बार व्यावसायिक जहाजों पर हमले किए. 

पहले रोज 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन अब रोजाना की संख्या एक अंक में सिमट गई है. जून में अमेरिका-ईरान के बीच एक समझौता हुआ था जिससे थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन वह समझौता सोमवार को समाप्त हो गया. ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की बात भी कर चुका है.  

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हमले का संभावित संदर्भ और प्रभाव

इस हमले में प्रोजेक्टाइल किस तरह का यह अभी पता नहीं है. यह मिसाइल, ड्रोन या कोई अन्य हथियार हो सकता है. पिछले कई महीनों में इसी इलाके में कई जहाजों पर ऐसे हमले हुए हैं, जिनमें कुछ में ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया. ओमान के क्षेत्रीय जल में यह घटना हुई, जहां ओमान कोस्ट गार्ड सक्रिय रूप से मदद कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: ईरान की वो दो मिसाइलें, जिनसे डरकर ट्रंप का सीक्रेट रेस्क्यू हुआ

अगर जहाज तेल या अन्य खतरनाक माल ले जा रहा होता तो पर्यावरणीय खतरा बढ़ सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है. वैश्विक तेल बाजार पहले से ही तनाव में है. इस तरह की घटनाएं कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ा सकती हैं. अधिकारियों की जांच जारी है और जल्द ही और जानकारी सामने आ सकती है.

इस बीच शिपिंग कंपनियां और नाविक बहुत सतर्क हैं. कई देश अपने नाविकों को इस मार्ग से गुजरने से बचाने की सलाह दे रहे हैं. अमेरिका-ईरान तनाव और क्षेत्रीय नियंत्रण की लड़ाई जारी रहने से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अनिश्चितता बनी रहेगी. अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्वतंत्र नेविगेशन सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है. 

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