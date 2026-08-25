scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hing Jeera Aloo Recipe: रोज की आलू की सब्जी से हो गए बोर? सिर्फ 15 मिनट में हींग-जीरे का तड़का लगाकर बनाएं चटपटे आलू

Hing Jeera Aloo Recipe: अगर आप रोज एक जैसी आलू की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार हींग-जीरा वाले चटपटे आलू जरूर ट्राई करें. सिर्फ 15 मिनट में तैयार होने वाली ये आसान रेसिपी हिंग, जीरा और देसी मसालों के तड़के से भरपूर स्वाद देती है. जानिए इसे बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए और बनाने का आसान तरीका.

Advertisement
X
हींग-जीरा वाले आलू को आप लंच बॉक्स में भी आसानी से पैक कर सकते हैं. (Photo: ITG)
हींग-जीरा वाले आलू को आप लंच बॉक्स में भी आसानी से पैक कर सकते हैं. (Photo: ITG)

Hing Jeera Aloo Recipe: अगर घर में रोजाना बनने वाली सब्जियों का नाम लिया जाए, तो सबसे पहले आलू का नाम दिमाग में आता है. आलू के ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में किसी ना किसी रूप में बनाई जाती है. फिर चाहे वो आलू-टमाटर हों, सूखे आलू हों या फिर आलू शिमला मिर्च, इसका कॉम्बिनेशन किसी भी सब्जी के साथ अच्छा ही लगता है. लेकिन कई बार लोग रोजाना एक जैसी आलू की सब्जियां खाकर बोर भी हो जाते हैं. अगर आपके घर का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है कि आलू की सब्जी बनते ही कोई ना कोई मुंह बनाने लगा है, तो अब रेसिपी बदलने का समय आ गया है.

सिर्फ कुछ मसालों की मदद से आप साधारण उबले आलू को इतना स्वादिष्ट बना सकते हैं कि दाल-चावल, रोटी या पराठे के साथ हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा. हींग और जीरे का तड़का, नींबू की हल्की खटास और मसालों का जबरदस्त स्वाद इस रेसिपी को बेहद खास बनाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं हींग-जीरे वाले आलू, जो ना केवल स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि चटपटा फ्लेवर भी जोड़ देते हैं.

क्या है हींग-जीरा आलू की खासियत?
हींग-जीरा वाले आलू ऐसी ड्राई सब्जी है, जिसमें प्याज और लहसुन की जरूरत नहीं पड़ती. हींग और जीरे की खुशबू ही इस रेसिपी का असली स्वाद बढ़ाती है. ये सब्जी व्रत के अलावा रोजमर्रा के खाने में भी बेहतरीन लगती है और टिफिन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है.

बनाने के लिए चाहिए ये इंग्रेडिएंट्स

  • 3 उबले हुए आलू 
  • 1 टमाटर
  • 1 इंच अदरक
  • 1 हरी मिर्च
  • 1/4 छोटा चम्मच हींग
  • 1/2 छोटा चम्मच जीरा
  • 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर
  • 1/2 छोटा चम्मच हल्दी
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 छोटा चम्मच नींबू का रस
  • हरा धनिया (गार्निश के लिए)
  • 2-3 बड़े चम्मच तेल

ऐसे बनाएं स्वादिष्ट हिंग-जीरा आलू

सम्बंधित ख़बरें

घर पर बनाएं शुद्ध गुलाब जल (Photo-ITG)
ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर बनाएं शुद्ध गुलाब जल, बनाना है आसान
Matar Mushroom
मटर पनीर छोड़िए, रक्षाबंधन पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मटर मशरूम
Corn Kachori
झमाझम बारिश में बनाकर खाएं क्रिस्पी कॉर्न कचौड़ी, मजा होगा दोगुना
Anushka Ranjan-Aditya Seal (Photo: ITG)
150 IVF इंजेक्शन का दर्द झेलकर मां बनीं आलिया की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का रंजन, घर आईं Twins बेटियां, रखे प्यारे नाम
फराह खान के ये 3 हैक्स बनाएंगे पकोड़ों को एकदम सॉफ्ट (Photo-ITG)
फराह खान स्टाइल में बनाएं पंजाबी कढ़ी-पकौड़ा, मिलेगा लाजवाब स्वाद

1. सबसे पहले टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीसकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

Advertisement

2. कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालकर कुछ सेकंड तक भूनें ताकि अच्छी खुशबू आने लगे.

3. अब तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं.

4. इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें.

5. अब कटे हुए उबले आलू और स्वादानुसार नमक डालें. 5-6 मिनट तक चलाते हुए पकाएं ताकि मसाले आलू पर अच्छी तरह चढ़ जाएं.

6. आखिर में नींबू का रस डालें, ऊपर से हरा धनिया छिड़कें और गरमागरम सर्व करें.

किन चीजों के साथ खाएं?
हींग-जीरा आलू का स्वाद गरमा-गरम रोटी, पराठे, पूरी, दाल-चावल या सादे चावल के साथ बेहतरीन लगता है. इसे लंच बॉक्स में भी पैक किया जा सकता है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है.

कुकिंग टिप
अगर आप हल्का कुरकुरा स्वाद चाहते हैं, तो आखिरी 2-3 मिनट तेज आंच पर आलू को बिना ढके भूनें. इससे आलू बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से नरम बनेंगे, जिससे रेसिपी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Hing Jeera Aloo Recipe: रोज की आलू की सब्जी से हो गए बोर? सिर्फ 15 मिनट में हींग-जीरे का तड़का लगाकर बनाएं चटपटे आलू |
    चीन की नई चाल या युद्ध की तैयारी? दक्षिण चीन सागर में दिखे 3 नए रहस्यमयी ढांचे |
    दुबई में बिरयानी बनाकर 90 हजार कमाता है शख्स, पूरा पैसा घर भेज देता है... शेफ की कहानी वायरल |
    नई पीढ़ी को जिम्मेदारी– नितिन गडकरी के बयान से क्यों मच गया सियासी बवाल? |
    अमेरिका ने ईरान पर क्या नए प्रतिबंध लगाए? देखें दुनिया आजतक |
    दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर FedEx का मेगा प्लान: 2.3 लाख वर्ग फुट में बनेगा इंटीग्रेटेड कार्गो हब, दुनिया से जुड़ेगा भारतीय कारोबार |
    1999 का फ्रॉड, 2019 में ‘मौत’ और 2026 में स्कूटर चलाता दिखा, जानें हैरान कर देने वाला मामला |
    वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप, दशाश्वमेध घाट डूबा, जल पुलिस चौकी में भरा बाढ़ का पानी |
    Crispy Corn Kachori Recipe: झमाझम बारिश में बनाकर खाएं क्रिस्पी कॉर्न कचौड़ी, चाय के साथ स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी |
    अल-नीनो ने दिखाया खतरनाक ट्रेलर, रिकॉर्ड गर्मी अभी से; 2027 में आएगा असली असर!
    Advertisement