Hing Jeera Aloo Recipe: रोज की आलू की सब्जी से हो गए बोर? सिर्फ 15 मिनट में हींग-जीरे का तड़का लगाकर बनाएं चटपटे आलू

Hing Jeera Aloo Recipe: अगर घर में रोजाना बनने वाली सब्जियों का नाम लिया जाए, तो सबसे पहले आलू का नाम दिमाग में आता है. आलू के ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में किसी ना किसी रूप में बनाई जाती है. फिर चाहे वो आलू-टमाटर हों, सूखे आलू हों या फिर आलू शिमला मिर्च, इसका कॉम्बिनेशन किसी भी सब्जी के साथ अच्छा ही लगता है. लेकिन कई बार लोग रोजाना एक जैसी आलू की सब्जियां खाकर बोर भी हो जाते हैं. अगर आपके घर का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है कि आलू की सब्जी बनते ही कोई ना कोई मुंह बनाने लगा है, तो अब रेसिपी बदलने का समय आ गया है.



सिर्फ कुछ मसालों की मदद से आप साधारण उबले आलू को इतना स्वादिष्ट बना सकते हैं कि दाल-चावल, रोटी या पराठे के साथ हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा. हींग और जीरे का तड़का, नींबू की हल्की खटास और मसालों का जबरदस्त स्वाद इस रेसिपी को बेहद खास बनाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं हींग-जीरे वाले आलू, जो ना केवल स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि चटपटा फ्लेवर भी जोड़ देते हैं.

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क्या है हींग-जीरा आलू की खासियत?

हींग-जीरा वाले आलू ऐसी ड्राई सब्जी है, जिसमें प्याज और लहसुन की जरूरत नहीं पड़ती. हींग और जीरे की खुशबू ही इस रेसिपी का असली स्वाद बढ़ाती है. ये सब्जी व्रत के अलावा रोजमर्रा के खाने में भी बेहतरीन लगती है और टिफिन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है.



बनाने के लिए चाहिए ये इंग्रेडिएंट्स

3 उबले हुए आलू

1 टमाटर

1 इंच अदरक

1 हरी मिर्च

1/4 छोटा चम्मच हींग

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

हरा धनिया (गार्निश के लिए)

2-3 बड़े चम्मच तेल

ऐसे बनाएं स्वादिष्ट हिंग-जीरा आलू

1. सबसे पहले टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीसकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

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2. कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालकर कुछ सेकंड तक भूनें ताकि अच्छी खुशबू आने लगे.

3. अब तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं.

4. इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें.

5. अब कटे हुए उबले आलू और स्वादानुसार नमक डालें. 5-6 मिनट तक चलाते हुए पकाएं ताकि मसाले आलू पर अच्छी तरह चढ़ जाएं.

6. आखिर में नींबू का रस डालें, ऊपर से हरा धनिया छिड़कें और गरमागरम सर्व करें.



किन चीजों के साथ खाएं?

हींग-जीरा आलू का स्वाद गरमा-गरम रोटी, पराठे, पूरी, दाल-चावल या सादे चावल के साथ बेहतरीन लगता है. इसे लंच बॉक्स में भी पैक किया जा सकता है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है.

कुकिंग टिप

अगर आप हल्का कुरकुरा स्वाद चाहते हैं, तो आखिरी 2-3 मिनट तेज आंच पर आलू को बिना ढके भूनें. इससे आलू बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से नरम बनेंगे, जिससे रेसिपी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा.

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