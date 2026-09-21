ड्रोन, मिसाइल या UFO? ईरान में आधी रात को चमकती ये चीज क्या है

ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के जाहेदान शहर में रात के समय आसमान में चमकते गोलों के समूह दिखे. सोशल मीडिया पर फैले वीडियो में ये रोशनी बिना किसी मिसाइल के निशान या तेज आवाज के धीरे-धीरे घूमती नजर आती हैं. ये क्लिप्स तेहरान से आए इसी तरह के अपुष्ट वीडियो से तुलना की जा रही हैं.

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कई लोग इन्हें सैन्य परिवहन विमानों द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स मान रहे हैं. विमानों की उड़ानों और प्रकार से परिचित लोगों के अनुसार इनकी धीमी गति और धुएं के निशान फ्लेयर्स की विशेषता हैं. कुछ लोग ड्रोन या अन्य घटनाओं की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है.

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वीडियो में रोशनी के समूह एक साथ दिखाई देते हैं. आसमान में धीरे-धीरे फैलते या बहते नजर आते हैं. सामान्य मिसाइल लॉन्च में तेज ट्रेल्स और ध्वनि होती है, जो यहां गायब है. फ्लेयर्स सैन्य अभ्यास या सुरक्षा अभियानों में इस्तेमाल होते हैं. ये कई बार रोशनी देने वाले उपकरण होते हैं जो विमान से छोड़े जाने के बाद धीरे-धीरे नीचे गिरते हुए चमकते हैं और धुआं छोड़ते हैं.

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जाहेदान जैसे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा गतिविधियां आम हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं मानी जा सकतीं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इन्हें ड्रोन फॉर्मेशन या अज्ञात वस्तु बता रहे हैं. कुछ पुरानी घटनाओं से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं. हालांकि उपलब्ध वीडियो में आकार, ऊंचाई या सटीक दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

कोई आधिकारिक पुष्टि न होने से अटकलों को बढ़ावा मिला है. ईरानी अधिकारी चुप हैं, जिससे लोगों में जिज्ञासा और भ्रम दोनों बढ़े हैं. क्षेत्र में हवाई गतिविधियों की चर्चा पहले से चल रही है, इसलिए ये वीडियो और ध्यान खींच रहे हैं.

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वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि

विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर ऐसे वायरल क्लिप्स में सामान्य सैन्य या नागरिक गतिविधियां ही होती हैं. फ्लेयर्स रात के ऑपरेशन में इलाके को रोशन करने या भ्रमित करने के लिए छोड़े जाते हैं. उनकी चमक और गति आसानी से अजीब लग सकती है, खासकर अगर वीडियो लो क्वालिटी का हो या कोण गलत हो.

ड्रोन की संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन धुएं के निशान और धीमी गति फ्लेयर्स की ओर इशारा करती है. बिना आधिकारिक जानकारी के कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं.

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