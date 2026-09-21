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Turai Ke Chilke Ki Chutney Recipe: तुरई के छिलके फेंकने के बजाय बनाएं चटपटी चटनी, शेफ संजीव कपूर ने बताया आसान तरीका

Turai Ke Chilke Ki Chutney Recipe: सब्जियों के छिलकों को अक्सर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन इनसे भी टेस्टी डिश तैयार की जा सकती है. आज हम आपको शेफ संजीव कपूर की बताई तुरई के छिलके की चटपटी चटनी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. इसे आप रोटी, चावल या स्नैक्स के साथ खा सकते हैं

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तुरई के छिलकों से बनाएं टेस्टी चटनी (Photo-ITG)
तुरई के छिलकों से बनाएं टेस्टी चटनी (Photo-ITG)

Turai Ke Chilke Ki Chutney Recipe: रसोई में सब्जियां बनाते समय हम अक्सर उनके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन कुछ सब्जियों के छिलकों से भी टेस्टी डिश तैयार की जा सकती है. सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने तुरई के छिलकों से बनने वाली ऐसी ही एक चटनी की रेसिपी शेयर की है. यह चटनी स्वाद में चटपटी और खुशबूदार होती है और इसे रोटी, चावल या स्नैक्स के साथ खाया जा सकता है. खास बात यह है कि इस चटनी को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. इसे आप आसानी से मिनटों में तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि तुरई के छिलके से चटनी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 बड़ी तुरई
2 बड़े चम्मच नारियल तेल
¾ कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल
¼ कप हरा धनिया
1 इंच अदरक
2-3 लहसुन की कलियां
नमक स्वादानुसार
1 छोटी चम्मच धुली उड़द दाल
1 छोटी चम्मच चना दाल
½ छोटी चम्मच राई
¼ छोटी चम्मच हींग
8-10 करी पत्ते
2 सूखी लाल मिर्च

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तुरई के छिलके की चटनी कैसे बनाएंगे?

  1. सबसे पहले तुरई को अच्छी तरह धोकर छील लें. तुरई के छिलकों को अलग निकालकर एक बाउल में डालें और पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद पानी निकालकर छिलकों को एक तरफ रख दें. तुरई का इस्तेमाल आप किसी दूसरी सब्जी में कर सकते हैं.
  2. अब एक कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल गर्म करें. इसमें तुरई के छिलके डालकर मीडियम आंच पर करीब 5-6 मिनट तक भूनें. जब छिलके हल्के क्रिस्पी हो जाएं तो गैस बंद कर दें और इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें.
  3. इसके बाद मिक्सर जार में ताजा नारियल, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, भुने हुए तुरई के छिलके, नमक और 1 कप पानी डालें. सभी चीजों को पीसकर बारीक चटनी तैयार कर लें. इसे एक बाउल में निकाल लें.
  4. अब तड़का लगाने के लिए एक पैन में बचा हुआ 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल गर्म करें. इसमें उड़द दाल और चना दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद राई डालें. राई चटकने लगे तो इसमें हींग, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें.
  5. तैयार तड़के को चटनी के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिला लें. अब आपकी टेस्टी तुरई के छिलके की चटनी तैयार है. इसे रोटी, चावल या किसी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
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