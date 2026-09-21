एशियन गेम्स में आर माधवन का बेटा, जानें कैसा रहा डेब्यू मुकाबला

इंडियन सिनेमा के सबसे टैलेंटेड और नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर आर माधवन के लिए आज का दिन बड़ा खास रहा. उनके लाड़ले बेटे वेदांत माधवन टोक्यो, जापान में हो रहे एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लिया. उन्होंने फ्रीस्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटीशन में भारत को रीप्रेजेंट किया. ये वेदांत का पहला गेम था, जिसमें वो भारत की तरफ से खेल रहे थे.

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एशियन गेम्स में हिट या मिस माधवन का बेटा?

वेदांत एशियन गेम्स में भारत की स्विमिंग टीम का हिस्सा थे. उनके अलावा तीन और खिलाड़ी थे, जिन्होंने 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग रिले में हिस्सा लिया. हालांकि उनकी टीम इस इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सकी. भारतीय चौकड़ी ने 7 मिनट 24.32 सेकंड का समय निकाला और 13 टीमों में 9वें स्थान पर रही.

इस वजह से टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि केवल टॉप-8 टीमों को फाइनल में जगह मिलनी थी. वेदांत ना सही, लेकिन भारत के श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई. उन्होंने 25.37 सेकंड का समय निकाला और तीसरे स्थान पर रहे. कुल मिलाकर देखा जाए, तो एशियन गेम्स में माधवन के बेटे का डेब्यू निराशाजनक रहा है.

वेदांत इससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं. साल 2023 में मलेशिया ओपन स्विमिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने पांच गोल्ड मेडल जीते थे. हर कैटेगरी में माधवन के बेटे आगे थे. इस 2026 एशियन गेम्स के लिए उन्हें 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 200 मीटर बैकस्ट्रोक और 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के लिए भारतीय टीम में चुना गया था.

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फिल्मी करियर छोड़ चुनी स्पोर्ट्स की राह

बाकी स्टारकिड्स की तरह, वेदांत माधवन के पास अपने पिता के जैसे फिल्मों में काम करने का मौका था. लेकिन उन्होंने अपने पैशन को चुना, और स्विमिंग में ही करियर बनाया. वो भारत के लिए स्विमिंग में मेडल जीत सकें, इसलिए आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता ने भी दुबई शिफ्ट होने का सोचा. वहां वेदांत ओलंपिक लेवल की तैयारी में बिजी रहते हैं. एक्टर ने अपने बेटे को स्टारडम से दूर रखकर उसे खुद की मेहनत से सफलता हासिल करने के काबिल बनाया. एशियन गेम्स में वेदांत भले ही कमजोर पड़े, लेकिन आगे आने वाले समय में वो कुछ कमाल करके जरूर दिखा सकते हैं.

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