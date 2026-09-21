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जयपुर में तेज रफ्तार काली थार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 57 साल के नवल शर्मा की मौत

जयपुर के सांगानेर में तेज रफ्तार काली थार ने स्कूटी सवार 57 वर्षीय नवल शर्मा को टक्कर मार दी. हादसा चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास हनुमान मंदिर के नजदीक हुआ. टक्कर के बाद नवल शर्मा सड़क पर गिर गए और उनकी मौत हो गई. बिना नंबर की थार का चालक मौके से फरार हो गया. हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है. पुलिस रिपोर्ट के बाद जांच आगे बढ़ाएगी.

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घटना के बाद थार चालक गाड़ी लेकर भाग गया (Photo ITG)
घटना के बाद थार चालक गाड़ी लेकर भाग गया (Photo ITG)

जयपुर के सांगानेर इलाके में सुबह हुए हिट एंड रन हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है. चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास हनुमान मंदिर के नजदीक तेज रफ्तार काली थार ने स्कूटी सवार 57 वर्षीय नवल शर्मा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि नवल शर्मा स्कूटी समेत अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरे. हादसे में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद काली थार का चालक मौके पर रुके बिना फरार हो गया.

हादसा शनिवार सुबह करीब 6 बजे का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, 57 वर्षीय नवल शर्मा स्कूटी से अपने काम के लिए घर से निकले थे. वह सांगानेर इलाके में चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास हनुमान मंदिर के नजदीक पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार काली थार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही नवल शर्मा स्कूटी समेत सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल नवल शर्मा की हादसे में मौत हो गई.

टक्कर के बाद बिना रुके भागी काली थार

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हादसे के बाद थार चालक मौके पर नहीं रुका. सामने आई जानकारी के अनुसार, वाहन बिना नंबर की काली थार थी. चालक टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद अब सामने आया CCTV फुटेज हादसे की अहम कड़ी माना जा रहा है. फुटेज में सड़क पर स्कूटी सवार नवल शर्मा और तेज रफ्तार थार के बीच हुई टक्कर का घटनाक्रम कैद हुआ है. CCTV फुटेज सामने आने के बाद नवल शर्मा के परिजनों को हादसे की परिस्थितियां संदिग्ध लग रही हैं. परिवार का मानना है कि घटना को लेकर कई सवाल हैं, जिनकी जांच जरूरी है. हालांकि, पुलिस के अनुसार अभी तक परिजनों की ओर से मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद CCTV फुटेज और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी.

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पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

हादसे के बाद नवल शर्मा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया. अब पुलिस की जांच रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आगे बढ़ेगी. CCTV फुटेज के जरिए हादसे में शामिल वाहन की पहचान और घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने की कोशिश की जा सकती है. हिट एंड रन के इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर बिना नंबर की काली थार कौन चला रहा था और टक्कर के बाद चालक मौके से क्यों फरार हो गया. फिलहाल पुलिस के पास CCTV फुटेज जांच के लिए महत्वपूर्ण आधार है. परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस CCTV फुटेज के साथ हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच करेगी. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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