कहां गायब हो गए कुलगाम के आतंकी? छठे दिन भी घर-घर चल रहा सर्च ऑपरेशन

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर हुए हमले के बाद सुरक्षाबलों का बड़ा तलाशी अभियान छठे दिन भी जारी है. जिले के 15 से ज्यादा गांवों में सुरक्षाबल घर-घर जाकर तलाशी ले रहे हैं. सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमें हमले के पीछे शामिल लोगों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

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ऑपरेशन शुरू होने के बाद से सुरक्षाबलों ने प्रभावित गांवों के चारों ओर कड़ी घेराबंदी कर रखी है. तलाशी के दौरान घरों, उनके आसपास बने दूसरे कमरों, बागों और घनी झाड़ियों तक की जांच की जा रही है. संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाने और छिपे हुए ठिकानों या हथियारों के जखीरे की तलाश के लिए ड्रोन, खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टरों की मदद ली जा रही है.

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15 से ज्यादा गांवों में चल रहा तलाशी अभियान

घेराबंदी वाले इलाकों में आने-जाने के सभी रास्तों पर कई स्तरों के चेकपॉइंट बनाए गए हैं. यहां से गुजरने वाले लोगों की जांच की जा रही है और आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है. घेराबंदी वाले गांवों के निवासियों से भी पूछताछ की जा रही है. तलाशी का यह तरीका 1990 के दशक में घाटी में चलाए जाने वाले बड़े सर्च ऑपरेशन जैसा बताया जा रहा है.

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अब तक 600 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है. इनमें से कई लोगों को आधिकारिक तौर पर हिरासत में भी लिया गया है. हालांकि, सुरक्षाबलों को अभी तक हमले के आरोपियों तक पहुंचने के लिए कोई ठोस सुराग नहीं मिला है.

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वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने वालों को पकड़ने और पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित किए जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा. किसी भी तरह की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश को रोकने के लिए पूरे जिले में सुरक्षाबलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

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