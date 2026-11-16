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जयपुर में जहीर खान के साले की शादी, सागरिका घाटगे का दिखा रॉयल अंदाज, सिल्वर साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत; PHOTO

Zaheer Khan-Sagarika Ghatge Brother Wedding First Photo: अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई और क्रिकेटर जहीर खान के साले शिवजीत घाटगे की जयपुर में शादी हो रही है. इस खास मौके पर एक फंक्शन में सागरिका ने सिल्वर साड़ी, मोतियों का हार और मांग टीका पहनकर अपना रॉयल अंदाज दिखाया. देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

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सागरिका घाटगे के भाई और जहीर खान के साले की शादी जयपुर में हो रही है. (Photo: Instagram/@sagarikaghatge)
सागरिका घाटगे के भाई और जहीर खान के साले की शादी जयपुर में हो रही है. (Photo: Instagram/@sagarikaghatge)

शादी घर में हो और बहन अपने लुक से महफिल न लूटे, ऐसा भला कैसे हो सकता है! इन दिनों अभिनेत्री सागरिका घाटगे के घर में भी शादी की खुशियां छाई हुई हैं. सागरिका के छोटे भाई और क्रिकेटर जहीर खान के साले शिवजीत घाटगे आज यानी 16 नवंबर को पल्लवी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस खास मौके पर पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है. इसी बीच सागरिका ने अपने भाई की शादी के फंक्शन से एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. इसमें उनका रॉयल और ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिल रहा है. सिल्वर शेड की साड़ी, माथे पर सजा मांग टीका और गले में मोतियों का हार पहनकर अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

सिल्वर साड़ी में दिखा सागरिका का शाही अंदाज
सागरिका ने भाई की शादी के फंक्शन के लिए ग्रे-सिल्वर शेड की खूबसूरत साड़ी चुनी. साड़ी पर बारीक और हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क नजर आ रहा है, जो उनके पूरे लुक को रिच और रॉयल टच दे रहा है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है. साड़ी का रंग और उस पर की गई कारीगरी उनके लुक को काफी एलिगेंट बना रही है. अभिनेत्री ने अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट को बहुत ही खूबसूरती से कैरी किया है.

माथे पर मांग टीका, गले में डायमंड का हार
सागरिका ने अपने लुक को खास बनाने के लिए जूलरी पर भी पूरा ध्यान दिया. उनके माथे पर सजा खूबसूरत मांग टीका लोगों का ध्यान खूब खींच रहा है. वहीं, गले में डायमंड का लेयर्ड नेकलेस उनके रॉयल लुक में चार चांद लगा रहा है. कानों में मैचिंग ईयररिंग्स पहने अभिनेत्री काफी खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने बालों को पीछे की तरफ करीने से बांधा है और मेकअप भी काफी सॉफ्ट रखा है. कुल मिलाकर उनका लुक किसी शाही शादी के लिए एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है.

भाई के शादी के फंक्शन के लिए साड़ी में दिखीं सागरिका घाटगे. (Photo: Instagram/@sagarikaghatge)

भाई शिवजीत की शादी में शामिल हुआ पूरा परिवार
बता दें कि सागरिका घाटगे के छोटे भाई शिवजीत घाटगे आज यानी 16 नवंबर को पल्लवी के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. शादी का आयोजन जयपुर के चौमूं स्थित 5 स्टार होटल आरशिंदर रिसॉर्ट में हो रहा है. इस शादी को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है. इसकी वजह शिवजीत का शाही पारिवारिक बैकग्राउंड और शादी में बॉलीवुड व क्रिकेट जगत की हस्तियों का शामिल होना है. जहीर खान के साले की शादी में शामिल होने आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल और अजीत अगरकर अपने-अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं.

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शिवजीत महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास कागल के एक शाही मराठा परिवार से आते हैं. वह एक बिजनेसमैन हैं और फिटनेस ऐप StepSetGo के सीईओ हैं. वहीं, उनकी बहन सागरिका को शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे! इंडिया' से पहचान मिली थी. इस फिल्म में उन्होंने प्रीति सभरवाल का किरदार निभाया था. सागरिका ने साल 2017 में पूर्व क्रिकेटर जहीर खान से शादी की थी. अब भाई की शादी के मौके पर उनका खूबसूरत अंदाज चर्चा में है.

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