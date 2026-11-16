क्या मैं सब सही कर रहा हूं... पूछते हुए शख्स ने शेयर कर दिया 1.27 लाख रुपये की सैलरी का हिसाब, मांगी एडवाइस 

आज के समय में अच्छी सैलरी मिलना ही आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है. कई बार कमाई अच्छी होती है, निवेश भी लगातार बढ़ रहा होता है लेकिन फिर भी मन में यह चिंता बनी रहती है कि कहीं पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं हो रहा. पुणे के 24 साल के एक युवक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. वह हर महीने 1.27 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है और अपनी सैलरी का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करता है.

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इसके बावजूद वह अपने फाइनेंस को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है. उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि वह निवेश जारी रखे या कार का कर्ज जल्दी चुकाए या इमरजेंसी के लिए ज्यादा पैसा बचाकर रखे. अपने इस दुविधा की वजह से उसने सोशल मीडिया पर अपनी सैलरी का पूरा ब्यौरा शेयर कर दिया है और सवाल किया है कि उसे क्या करना चाहिए? इसपर यूजर्स ने भी उसकी मदद की है और उसे कई तरह की सलाह दी है.

क्या मैं सब सही कर रहा हूं...

बता दें कि युवक ने रेडिट पर पोस्ट करते हुए अपनी कमाई, खर्च, निवेश और कर्ज का पूरा हिसाब शेयर किया है. उसकी पोस्ट ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि जब कमाई और बचत दोनों अच्छी हों, तब भी लोग आर्थिक रूप से संतुष्ट क्यों महसूस नहीं कर पाते?

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हर महीने खाते में आते हैं 1.27 लाख रुपये

Reddit पोस्ट के मुताबिक, 24 साल का यह युवक पुणे में रहता है और उसकी हर महीने की टेक-होम सैलरी 1,27,015 रुपये है. वह अपने माता-पिता के साथ रहता है, इसलिए उसे घर का किराया नहीं देना पड़ता. उसके माता-पिता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं लेकिन फिर भी वह हर महीने घर के खर्चों के लिए 15 हजार रुपये देता है. उसने अपनी सैलरी का एक तय बजट बनाया हुआ है. इसमें निवेश, कार की EMI, घर का खर्च, गाड़ी का पेट्रोल, सब्सक्रिप्शन और भविष्य के खर्चों के लिए अलग-अलग रकम रखी गई है.

सैलरी का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा निवेश

इस युवक की सबसे खास बात यह है कि वह हर महीने 50 हजार रुपये म्यूचुअल फंड की SIP में लगाता है. यह उसकी टेक-होम सैलरी का करीब 39.4 प्रतिशत है. उसका निवेश चार फंड में बंटा हुआ है.

ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund में- 20 हजार रुपये

Motilal Oswal Midcap Fund में- 10 हजार रुपये

Tata Small Cap Fund में- 10 हजार रुपये

Parag Parikh Flexi Cap Fund में- 10 हजार रुपये

यानी वह हर महीने निवेश के जरिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए अलग रख रहा है. हालांकि, उसे इस बात की चिंता है कि मिडकैप और स्मॉलकैप फंड में उसका निवेश कहीं जरूरत से ज्यादा जोखिम भरा तो नहीं है.

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कार की EMI और घर के खर्च भी हैं जिम्मेदारी

निवेश के अलावा युवक हर महीने 17,100 रुपये कार लोन की EMI चुकाता है. उसने जनवरी 2026 में 7.9 प्रतिशत ब्याज दर पर पांच साल के लिए यह लोन लिया था. अभी उस पर करीब 5.80 लाख रुपये का कर्ज बाकी है. इसके अलावा 15 हजार रुपये घर के खर्चों के लिए देता है. कार और बाइक के पेट्रोल पर 6 हजार रुपये, वाई-फाई और मोबाइल रिचार्ज पर 1,335 रुपये और अलग-अलग सब्सक्रिप्शन पर करीब 1,027 रुपये खर्च करता है.

वह गाड़ी के इंश्योरेंस, सर्विसिंग, यात्रा और अचानक आने वाले खर्चों के लिए भी हर महीने 18 हजार रुपये अलग रखता है. इन सभी मदों के बाद उसके पास करीब 18,553 रुपये बचते हैं, जिन्हें वह शॉपिंग, बाहर खाने, घूमने और मनोरंजन जैसे खर्चों के लिए इस्तेमाल करता है.

24 साल की उम्र में 15.76 लाख रुपये की नेटवर्थ

युवक ने अपनी मौजूदा संपत्ति और कर्ज की जानकारी भी शेयर की है. उसके मुताबिक, कुल संपत्ति करीब 21.55 लाख रुपये की है. इसमें म्यूचुअल फंड में 12.53 लाख रुपये, EPF में 4.57 लाख रुपये, फिक्स्ड डिपॉजिट में 2.50 लाख रुपये और सोने में करीब 1.95 लाख रुपये शामिल हैं. हालांकि, उस पर 5.80 लाख रुपये का कार लोन भी बाकी है. इस कर्ज को घटाने के बाद उसकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 15.76 लाख रुपये रह जाती है.

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अच्छी कमाई के बावजूद आखिर चिंता किस बात की है?

इतनी कम उम्र में अच्छी सैलरी, नियमित निवेश और लाखों रुपये की संपत्ति होने के बावजूद युवक कुछ सवालों को लेकर परेशान है. उसे समझ नहीं आ रहा कि म्यूचुअल फंड में 50 हजार रुपये की SIP जारी रखनी चाहिए या कार लोन को जल्दी चुकाना बेहतर होगा. इसके अलावा वह अपने निवेश में मिडकैप और स्मॉलकैप फंड का हिस्सा लेकर भी असमंजस में है. उसकी एक बड़ी चिंता इमरजेंसी फंड को लेकर है.

उसके पास 2.5 लाख रुपये की FD है लेकिन वह जानना चाहता है कि क्या अचानक नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति के लिए इतनी रकम पर्याप्त होगी. युवक ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि वह केवल ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के पीछे नहीं भागना चाहता. वह संपत्ति बनाना चाहता है, कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है, जरूरत के समय हाथ में पर्याप्त पैसा रखना चाहता है और साथ ही जिंदगी का आनंद लेने के लिए भी कुछ रकम बचाना चाहता है.

लोगों ने क्या दी सलाह?

उसकी पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग सुझाव दिए हैं. कुछ यूजर्स ने उसके निवेश की शुरुआत को अच्छा बताया, तो कुछ ने सबसे पहले इमरजेंसी फंड मजबूत करने की सलाह दी. एक यूजर ने सुझाव दिया कि संपत्ति बनाने के साथ-साथ नौकरी की स्थिरता और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए.



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