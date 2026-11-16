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अब आसान होगी टिकट बुकिंग, 2200 से ज्‍यादा ट्रेनें PRS सिस्‍टम पर हुईं शिफ्ट!

भारतीय रेलवे ने 2200 से जयादा ट्रेनों को पीआरएस सिटस्‍टम पर शिफ्ट कर दिया है. इसका मतलब है कि अब टिकट बुकिंग, कैसिलेंशन और ट्रेन स्‍टेटस की जानकारी आसान हो जाएगी. साथ ही बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव आ सकता है.

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रेलवे की 2200 से ज्‍यादा ट्रेनें पीआरएस पर शिफ्ट. (Photo: PTI)
रेलवे की 2200 से ज्‍यादा ट्रेनें पीआरएस पर शिफ्ट. (Photo: PTI)

भारतीय रेलवे ने एक बड़ा काम किया है. रेल मंत्रालय ने 2,200 से ज्‍यादा ट्रेनों को अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में शिफ्ट कर दिया है.  40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को बदलने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्टर ने अगस्त में ट्रेनों को नए PRS में शिफ्ट करना शुरू किया था और अब 2200 से ज्‍यादा ट्रेनों को इस अपग्रेडेड सिस्‍टम पर शिफ्ट किया है. 

इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि 30 अक्टूबर, 2026 तक, 2200 से ज्‍यादा ट्रेनों को नए PRS में माइग्रेट कर दिया गया है, जिसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) डेवलप कर रहा है.

क्‍या है भारतीय रेलवे में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम?
PRS एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इंडियन रेलवे रिजर्व्ड ट्रेन टिकट मैनेज करने के लिए करता है. यह पैसेंजर को टिकट बुक करने, बदलने और कैंसिल करने की सुविधा देता है. साथ ही सीट अलॉटमेंट, वेटलिस्ट, RAC स्टेटस, रिजर्वेशन चार्ट और पैसेंजर की पूछताछ को भी हैंडल करता है. 

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यात्रियों को क्‍या होगा लाभ? 

  • ज्यादा ट्रेनों का रिजर्वेशन एक ही व्यवस्था के जरिए ऑपरेट होंगी, जिससे बुकिंग आसान होगी. 
  • अलग-अलग ट्रेनों में सीट उपलब्धता की जानकारी एक जगह मिल सकेगी. 
  • पुराने सिस्टम की जगह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे बेहतर तकनीक मिलेगी. 
  • टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा. 

क्या इससे कंफर्म टिकट मिल जाएगा? 
जरूरी नहीं है कि इस सिस्‍टम में ट्रेनों के शिफ्ट होने से आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगी. PRS पर शिफ्ट होने का मतलब सीटों की संख्या बढ़ना नहीं है. कंफर्म टिकट मिलना ट्रेन की क्षमता, मांग, कोटे और उपलब्ध बर्थ पर निर्भर करेगा. 

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भारतीय रेलवे यात्री रिजर्व सिस्‍टम
1986 में शुरू हुए इंडियन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में पिछले चार दशकों में कई अपग्रेड हुए हैं. नेशनल ट्रांसपोर्टर ने अब अलग-अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ा दी है. इंडियन रेलवे की इंटरनेट टिकट बुकिंग सर्विस 2002 में शुरू हुई थी. अभी देश की कुल ट्रेन टिकट की मांग का लगभग 89 परसेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूरा हो रहा है.

हाल ही में, IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ने घोषणा की कि वह पीक आवर्स के दौरान वेबसाइट पर आने वाली दिक्कतों को कम करने और ऑनलाइन बुकिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने टिकट बुकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है.

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