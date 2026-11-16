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मणिपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अकोइजम, यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच कांग्रेस सांसद का ऐलान

मणिपुर के कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि वो कीशामथोंग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे. अकोइजम ने बताया कि उन्होंने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के साथ चुनाव रणनीति पर चर्चा की है.

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अकोइजम कीशामथोंग विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे. (Photo- ITGD)
अकोइजम कीशामथोंग विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे. (Photo- ITGD)

मणिपुर में कांग्रेस सांसद और यौन उत्पीड़न के आरोपी अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वो फिलहाल इनर मणिपुर से लोकसभा सांसद है और अब उन्होंने बताया कि वो अब 2027 में कीशामथोंग विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे.

अकोइजम ने रविवार रात अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों की राजनीतिक रणनीति को लेकर उनकी राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ओ. इबोबी सिंह के साथ डिटेल में बातचीत हुई है.

उन्होंने कहा, 'हमने इस बात पर चर्चा की कि कांग्रेस की सरकार कैसे बनाई जाए और इस धरती को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से कैसे बचाया जाए. चर्चा के बाद ये तय हुआ कि मैं कीशामथोंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा.'

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शांति और आर्थिक विकास के लिए मांगा समर्थन

कांग्रेस सांसद ने अपने समर्थकों से पार्टी को वोट देने और बहुमत जुटाने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की. उन्होंने कहा, 'सरकार का हिस्सा बनकर हमें समुदायों के बीच शांति स्थापित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य के भविष्य को एक नई दिशा देने का मौका मिलेगा.'

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बता दें कि अकोइजम काफी समय से विवादों में हैं. उनपर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. इस मामले के सामने आने के बाद JNU ने अकोइजम पिछले महीने 9 अक्टूबर को पद से बर्खास्त कर दिया था. 

यह भी पढ़ें: JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर FIR, BJP महिला मोर्चा भी करेगी प्रोटेस्ट

अकोइजम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है. हालांकि, अकोइजम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. 

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