अमेरिका के 'अंडरवाटर जासूस' को ईरान ने पकड़ा, VIDEO दिखाकर सबमर्सिबल पर कब्जे का दावा

ईरान ने अमेरिकी सबमर्सिबल को पकड़ने का दावा किया है. ईरानी मीडिया ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित तौर पर एक अमेरिकी मानवरहित अंडरवाटर वाहन दिखाई दे रहा है. ईरान के मुताबिक, उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना ने इस सबमर्सिबल को इंटरसेप्ट कर कब्जे में लिया.

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जारी किए गए वीडियो में पहले कथित अमेरिकी अंडरवाटर वाहन की अलग-अलग तस्वीरें और फुटेज दिखाई देती हैं. इसके बाद एक अन्य हिस्से में सबमर्सिबल के कथित इंटरसेप्शन का वीडियो है. ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर की गई थी.

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क्या सच में अमेरिका ने ईरान के सबमर्सिबल को पकड़ा?

रॉयटर्स की जांच के मुताबिक, वीडियो के शुरुआती हिस्से में दिखाई देने वाला मानवरहित अंडरवाटर वाहन पुराने आर्काइव फुटेज में मौजूद डाइव-LD मॉडल की तस्वीरों से मेल खाता है. हालांकि, इससे यह पुष्टि नहीं होती कि वीडियो में दिखाया गया वही वाहन वास्तव में ईरान द्वारा पकड़ा गया अमेरिकी सबमर्सिबल है.

वीडियो में दिखाए गए कथित इंटरसेप्शन की भी लोकेशन और तारीख की पुष्टि नहीं हो सकी है. रॉयटर्स को 8 सितंबर से पहले ऑनलाइन पोस्ट किया गया इस फुटेज का कोई पुराना वर्जन नहीं मिला. ऐसे में यह साफ नहीं है कि वीडियो में दिखाई गई घटना वास्तव में कब हुई थी.

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ईरान द्वारा जारी वीडियो की सच्चा का कुछ पता नहीं

ईरान ने दावा किया है कि उसका IRGC नौसेना बल होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर इस अमेरिकी सबमर्सिबल को रोकने में कामयाब रहा. इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से तत्काल कोई पुष्टि सामने नहीं आई. ऐसे में फिलहाल ईरान की तरफ से जारी वीडियो और अमेरिकी सबमर्सिबल को पकड़ने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार है.

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