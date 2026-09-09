scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका के 'अंडरवाटर जासूस' को ईरान ने पकड़ा, VIDEO दिखाकर सबमर्सिबल पर कब्जे का दावा

ईरानी मीडिया ने 8 सितंबर को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित तौर पर अमेरिकी मानवरहित अंडरवाटर वाहन दिखाई दे रहा है. ईरान का दावा है कि IRGC की नौसेना ने इसे होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर इंटरसेप्ट किया. हालांकि, रॉयटर्स इस वीडियो की लोकेशन और तारीख की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है.

Advertisement
X
सबमर्सिबल होर्मुज स्ट्रेट के पास इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था. (Photo- Screengrab)
सबमर्सिबल होर्मुज स्ट्रेट के पास इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था. (Photo- Screengrab)

ईरान ने अमेरिकी सबमर्सिबल को पकड़ने का दावा किया है. ईरानी मीडिया ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित तौर पर एक अमेरिकी मानवरहित अंडरवाटर वाहन दिखाई दे रहा है. ईरान के मुताबिक, उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना ने इस सबमर्सिबल को इंटरसेप्ट कर कब्जे में लिया.

जारी किए गए वीडियो में पहले कथित अमेरिकी अंडरवाटर वाहन की अलग-अलग तस्वीरें और फुटेज दिखाई देती हैं. इसके बाद एक अन्य हिस्से में सबमर्सिबल के कथित इंटरसेप्शन का वीडियो है. ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर की गई थी.

यह भी पढ़ें: अमेरिका और ईरान में फिर छिड़ी 'तेल की जंग', CENTCOM ने तबाह किए 5 ईरानी ऑयल टैंकर

सम्बंधित ख़बरें

us choke iran aviation lifelines new sanctions 27 airlines mahan air middle east conflict
ईरान की एविएशन पर अमेरिका का शिकंजा, 27 एअरलाइंस पर नए प्रतिबंध
America destroyed 5 oil tankers related to Iran
अमेरिका और ईरान में फिर छिड़ी 'तेल की जंग', CENTCOM ने तबाह किए 5 ईरानी ऑयल टैंकर
Stock Market Crash
ये बड़ी वजह... खुलते ही भरभराकर टूटा शेयर बाजार
Donald Trump Crude Gas Price Crash
'क्रैश हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें...', ट्रंप ने कर दी ये नई भविष्यवाणी
Majed Al Ansari
'US के भरोसे रहना काफी...', ईरान जंग के बीच कतर ने अरब मुल्कों को चेताया

क्या सच में अमेरिका ने ईरान के सबमर्सिबल को पकड़ा?

रॉयटर्स की जांच के मुताबिक, वीडियो के शुरुआती हिस्से में दिखाई देने वाला मानवरहित अंडरवाटर वाहन पुराने आर्काइव फुटेज में मौजूद डाइव-LD मॉडल की तस्वीरों से मेल खाता है. हालांकि, इससे यह पुष्टि नहीं होती कि वीडियो में दिखाया गया वही वाहन वास्तव में ईरान द्वारा पकड़ा गया अमेरिकी सबमर्सिबल है.

वीडियो में दिखाए गए कथित इंटरसेप्शन की भी लोकेशन और तारीख की पुष्टि नहीं हो सकी है. रॉयटर्स को 8 सितंबर से पहले ऑनलाइन पोस्ट किया गया इस फुटेज का कोई पुराना वर्जन नहीं मिला. ऐसे में यह साफ नहीं है कि वीडियो में दिखाई गई घटना वास्तव में कब हुई थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ईरान की एंट्री से बदलेगा गल्फ का सिक्योरिटी गेम? मक्का पैक्ट पर रूस का बड़ा बयान

ईरान द्वारा जारी वीडियो की सच्चा का कुछ पता नहीं

ईरान ने दावा किया है कि उसका IRGC नौसेना बल होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर इस अमेरिकी सबमर्सिबल को रोकने में कामयाब रहा. इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से तत्काल कोई पुष्टि सामने नहीं आई. ऐसे में फिलहाल ईरान की तरफ से जारी वीडियो और अमेरिकी सबमर्सिबल को पकड़ने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mangal Gochar 2026: 18 सितंबर को अपनी नीच राशि कर्क में आएंगे मंगल! 12 नवंबर तक सावधान रहें ये 5 राशियां |
    'इलायची के नाम पर पान मसाला का प्रचार', शाहरुख, अजय, टाइगर को नोटिस, HC पहुंचा मामला |
    असम में CM की आवाज में ठगी... मिमिक्री आर्टिस्ट से कराई हिमंता बिस्वा सरमा की बात, ACS अफसर देबेश्वर बोरा गिरफ्तार |
    अमेरिका के 'अंडरवाटर जासूस' को ईरान ने पकड़ा, VIDEO दिखाकर सबमर्सिबल पर कब्जे का दावा |
    हाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप! पत्थर से टकराकर पलटी नाव, 9 रेस्क्यू, 2 की तलाश जारी |
    गणेशजी की वंदना में सेहत का मंत्र, मोदक नहीं जामुन प्रिय हैं गणपति |
    जब अमेरिका 'यूनाइटेड कॉलोनीज' से USA बना, ऐसे हुआ था नाम का अहम फैसला |
    How To Set Curd In Summers: गर्मियों में हर बार खट्टा हो जाता है दही? दूध में मिलाएं ये 1 चीज, जमेगा बाजार जैसा गाढ़ा-मलाईदार और मीठा |
    मंगलवार को 'हनुमान अंश' पर बरसी कृपा, बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर: द मूवी' को मिली सीधी टक्कर |
    Aaj ka Rashifal 9 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement