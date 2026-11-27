हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शुक्रवार सुबह 46 साल के मोहम्मद अब्दुल रहीम की उनके घर में हत्या कर दी गई. रहीम पुरानी कारों की खरीद-बिक्री का कारोबार करते थे.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचा. उसने दरवाजा खटखटाया, जिसे रहीम की पत्नी ने खोला. आरोपी ने उनसे रहीम के बारे में पूछा और फिर घर के अंदर चला गया.

इसके बाद वह उस कमरे में पहुंचा, जहां रहीम मौजूद थे. आरोपी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हथौड़े से उनके सिर पर हमला कर दिया. हमले में रहीम गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई.

CCTV में बालकनी से कूद कर भागता दिखा आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भागने के लिए बालकनी का रास्ता चुना. वह वहां से नीचे कूदकर फरार हो गया. उसकी इस हरकत का CCTV फुटेज सामने आया है. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई.

सूचना मिलने पर बंदलागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और उसके भागने का रास्ता पता लगाया जा सके.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बेटे की हत्या कर खुद रोने लगी मां! दूसरी जाति की लड़की से करना चाहता था शादी, CCTV ने खोेली परतें

वजह खंगालने में जुटी पुलिस

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे वजह क्या थी. रहीम पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करते थे, इसलिए कारोबार से जुड़े किसी लेन-देन या पैसों के विवाद की आशंका भी जांच के दायरे में है. इसके अलावा व्यक्तिगत दुश्मनी के पहलू से भी जांच की जा रही है.

फिलहाल आरोपी की पहचान और हत्या की वजह दोनों साफ नहीं हो पाए हैं. घर में घुसकर इस तरह हत्या की घटना ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है. पुलिस फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

---- समाप्त ----