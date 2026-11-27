राजस्थान के डीग जिले की बृजनगर पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया. यहां बती गुर्जर ने एक ही चुनाव में तीन अलग-अलग पहचान के साथ नामांकन दाखिल किया. पहले कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घूंघट में नामांकन भरा. इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा दाखिल किया और फिर भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया. आखिरकार बती गुर्जर भाजपा की ओर से निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गईं.

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कांग्रेस से नामांकन के बाद भाजपा के साथ पहुंचीं

जानकारी के मुताबिक, बती कुमारी अर्जुन ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक वाजिब अली की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान वह घूंघट में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी अपनी दावेदारी पेश की.

राजनीतिक घटनाक्रम ने तब और दिलचस्प मोड़ लिया, जब बती भाजपा नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचीं. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जवाहर सिंह बेढ़म की मौजूदगी में भी पर्चा भरा. इस तरह एक ही प्रत्याशी ने तीन अलग-अलग तरीके से नामांकन दाखिल कर सबका ध्यान खींच लिया.

भाजपा से निर्विरोध प्रधान बनीं बती गुर्जर

नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बृजनगर पंचायत समिति में बती गुर्जर भाजपा की ओर से निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं. इस घटनाक्रम की चर्चा जिले की राजनीति में हो रही है.

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डीग की तीन पंचायत समितियों में भाजपा के निर्विरोध प्रधान

डीग जिले की पांच पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव की प्रक्रिया हुई. इनमें से तीन पंचायत समितियों में भाजपा ने निर्विरोध प्रधान बनाने में सफलता हासिल की.

बृजनगर में बती गुर्जर, डीग में कमलेश और कुम्हेर में मंगतीराम निर्विरोध प्रधान चुने गए. नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों के सामने कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं बचा.

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