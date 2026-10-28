अमेरिका के सबसे बड़े यूट्यूबर्स ने देखी रामायण, बाहर निकलकर बोले- it's Grand

रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ को लेकर हॉलीवुड से आया पहला रिव्यू चर्चा में है. लॉस एंजेलिस के एकेडमी म्यूजियम में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर देखने वाले अमेरिकी यूट्यूब चैनल Our Stupid Reactions ने फिल्म की तारीफ तो की, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी गिनाईं, जो विदेशी दर्शकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं.

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रिव्यू करने वाले दोनों यूट्यूबर्स के मुताबिक, फिल्म की इंग्लिश डबिंग हर जगह असरदार नहीं लगती और मेकर्स ने कहानी को इस तरह पेश किया है, मानो पश्चिमी दर्शक रामायण के किरदारों और घटनाओं के बारे में पहले से सब कुछ जानते हों. यानी फिल्म का भव्य स्केल देखने लायक है, लेकिन क्या इसकी कहानी भारतीय दर्शकों की तरह विदेशी ऑडियंस के दिल में भी उतर पाएगी?

डायलॉग्स में नहीं दिखा वो दम

यूट्यूबर्स ने साफ कहा कि उन्होंने फिल्म का इंग्लिश डब वर्जन देखा है. इसलिए उनका अनुभव हिंदी वर्जन देखने वाले दर्शकों से अलग हो सकता है. हालांकि, इंग्लिश डबिंग को लेकर उनकी शिकायतें जरूर सामने आईं. उनके मुताबिक, कुछ जगहों पर डायलॉग्स की भाषा थोड़ी अटपटी और टूटी-फूटी लगती है. उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मूल हिंदी संवादों में जिस तरह की कविता, भाव और लय होगी, वह इंग्लिश में पूरी तरह कायम नहीं रह पाई.

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यूट्यूबर्स ने यह भी बताया कि डबिंग का तरीका आम फिल्मों से अलग था. उनके मुताबिक, कई किरदारों के लिए अंग्रेजी बोलने वाले कलाकारों के चेहरे के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करके उन्हें फिल्म के कलाकारों के चेहरों पर फिट किया गया था. यह प्रयोग ज्यादातर समय काफी सहज लगा और कई मौकों पर ऐसा लगा, जैसे कलाकार खुद अंग्रेजी बोल रहे हों. इसके बावजूद, डायलॉग्स की भाषा और भावों में कुछ जगह कमी महसूस हुई. तकनीक ने कमाल किया, लेकिन हर संवाद का जादू नहीं चला.

🚨🚨"It May NOT Work to Western Audience due to Not Great English Dub and Makers Assume that Western Audience know everything about this Story Already"👀😳😳🙏🙏🙏 Famous Youtubers @STUPIDREACTIONS RAMAYANA Review👀👀 #Ramayana #Yash #Ranbir #YashBOSS #Ramayan #RamayanaReview https://t.co/APoOJGez1s — Kunal Rajput (@kunalreviewer1) October 28, 2026

कहानी जानने वालों के लिए दिक्कत

दोनों रिव्यूअर्स की सबसे अहम शिकायत फिल्म की कहानी कहने के तरीके को लेकर थी. उनके मुताबिक, आमतौर पर कोई फिल्म नए दर्शकों को अपने किरदारों से जोड़ने के लिए उनका परिचय देती है, उनके स्वभाव को समझाती है और धीरे-धीरे उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बनाती है. लेकिन ‘रामायण’ कई जगह यह मानकर चलती है कि दर्शक पहले से ही राम, लक्ष्मण और दूसरे किरदारों को जानते हैं.

इसका असर उन विदेशी दर्शकों पर पड़ सकता है, जिन्होंने रामायण की कहानी कभी विस्तार से नहीं पढ़ी या देखी ही नहीं है. रिव्यू में लक्ष्मण के किरदार का उदाहरण भी दिया गया. भारतीय दर्शकों को उनके स्वभाव और ह्यूमर की समझ पहले से है, इसलिए उनके कुछ मजाक और व्यवहार आसानी से समझ आते हैं. लेकिन कहानी से अनजान दर्शक शायद यह सोचें कि कोई किरदार अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है.

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यही वजह है कि यूट्यूबर्स को लगा कि फिल्म पश्चिमी दर्शकों के लिए पूरी तरह आसान नहीं होगी. उनका कहना था कि फिल्म दर्शकों को कहानी के शुरुआती स्तर से पकड़कर आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि उनसे उम्मीद करती है कि वे पहले से इस दुनिया और इसके किरदारों से परिचित हैं.

गाने कहां गए?

फिल्म के इंग्लिश डब वर्जन को लेकर एक और बात ने यूट्यूबर्स को हैरान किया. उन्हें लगा कि इस वर्जन में कुछ गाने हटा दिए गए हैं. कुछ मौकों पर उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि जहां कोई गाना होना चाहिए था, वहां वह मौजूद नहीं था. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन-कौन से गाने हटाए गए थे और हिंदी वर्जन में इसकी क्या स्थिति होगी.

उनका सवाल था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी इतनी बड़ी कहानी को पश्चिमी दर्शकों के हिसाब से बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? उन्होंने ‘आरआरआर’ की अंतरराष्ट्रीय सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय फिल्मों के गाने भी दुनियाभर के दर्शकों को पसंद आ सकते हैं. ऐसे में गानों को कम करना या हटाना सही फैसला था या नहीं, यह सवाल जरूर उठता है. हालांकि, यह उनकी देखी गई इंग्लिश डब स्क्रीनिंग पर आधारित राय है, पूरी फिल्म के हर वर्जन पर अंतिम फैसला नहीं.

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कमियों के बावजूद यूट्यूबर्स ने फिल्म के कई पहलुओं की जमकर तारीफ की. उन्होंने सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स को शानदार बताया. उनके मुताबिक, फिल्म शुरू होते ही दर्शक इसकी भव्य दुनिया में डूब जाते हैं. रणबीर कपूर के राम और साई पल्लवी के सीता वाले अभिनय को भी सराहना मिली, जबकि यश की परफॉर्मेंस दोनों को खास तौर पर पसंद आई. यश के किरदार में लिए गए कुछ क्रिएटिव फैसलों को उन्होंने फिल्म के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक बताया. उनका मानना था कि रामायण की कहानी से परिचित भारतीय दर्शकों के लिए इसे इतने बड़े पर्दे पर देखना बेहद खास अनुभव हो सकता है.

दोनों यूट्यूबर्स ने फिल्म को कोई अंतिम रेटिंग या मेडल देने से इनकार किया. इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने फिल्म का इंग्लिश डब और 3D वर्जन देखा था. वे इसे हिंदी में सबटाइटल्स के साथ और 2D में दोबारा देखना चाहते थे, ताकि कहानी, गानों और विजुअल्स का अनुभव बेहतर तरीके से समझ सकें. उन्होंने यह भी माना कि 3D चश्मे के साथ लंबे समय तक फिल्म देखना उनके लिए थोड़ा असुविधाजनक था.

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