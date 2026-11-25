गोमती लखनऊ में करीब 30 किलोमीटर बहती है और शहर की सबसे जानी-पहचानी प्राकृतिक पहचान है. इसे साफ रखना एक व्यावहारिक सवाल पर टिका है, शहर का सीवेज जाता कहां है?

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सर्वे में क्या मिला



13 अगस्त 2026 की राज्य सरकार की विज्ञप्ति के मुताबिक:

ड्रोन सर्वे में गोमती में गिरने वाले 45 नाले चिन्हित हुए, जो नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज 33 नालों से 12 ज्यादा हैं.

12 नालों से करीब 75 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी पहले ही टैप किया जा चुका है, और पांच नालों को टैप करने की जरूरत नहीं है.

बाकी 28 नाले, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से टैप नहीं हैं, करीब 260 MLD पानी ले जाते हैं.

लखनऊ में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 629.5 MLD है.

शहर के 7.52 लाख घरों में से करीब 4.01 लाख (53.32 प्रतिशत) सीवर नेटवर्क से जुड़े हैं.

विज्ञप्ति में खुद यह भी माना गया है कि असल सीवेज डिस्चार्ज और मौजूदा ट्रीटमेंट क्षमता के बीच अंतर है.

एक्शन प्लान में क्या है?

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गोमती के पुनरुद्धार की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में प्रस्ताव है:

बसंत कुंज में 160 MLD, वजीरगंज में 65 MLD, जियामऊ में 150 MLD और नीलमथा में 65 MLD के नए STP.

मस्तेमऊ नाले पर प्रकृति आधारित ट्रीटमेंट सिस्टम, और पीपराघाट (750 KLD) व घैला (100 KLD) में छोटे मॉड्यूलर STP.

भरवारा और दौलतगंज STP का उन्नयन और उनसे जुड़े नालों की मरम्मत.

गोमती के एकीकृत पुनरुद्धार की योजना 6 मई 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को भेजी गई थी.

पहले से चल रहा काम

नमामि गंगे के तहत 39 MLD का एक STP 4 नवंबर 2024 को बनकर तैयार हो चुका है.

बरीकलां STP में एक नाला टैप कर 3.5 MLD सीवेज ट्रीट करने का काम अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

50 MLD के लोनियापुरवा STP से जोड़े जाने वाले नालों का काम जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है.

राज्य गोमती पर वाटर मेट्रो की व्यवहार्यता की भी समीक्षा कर रहा है, यह योजना अभी अध्ययन के स्तर पर है और मंजूर नहीं हुई है.

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