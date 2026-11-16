70 साल की महिला से रेप की कोशिश, कचरा उठाने का काम करके लौट रही थी घर... कोच्चि में 29 वर्षीय आरोपी अरेस्ट

केरल के कोच्चि में 70 साल की बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है. महिला हरिता कर्म सेना की कार्यकर्ता है और कचरा इकट्ठा करने का काम करती है. आरोप है कि 13 नवंबर की रात करीब 3 बजे कडवनथरा इलाके की नॉर्थ गिरिनगर रोड पर एक युवक ने उसे अकेला देखकर हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में 29 साल के यासिर अफरीद को गिरफ्तार किया है. वह फोर्ट कोच्चि का रहने वाला है और एमजी रोड स्थित एक मल्टीप्लेक्स की कॉफी शॉप में काम करता है.

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पुलिस के मुताबिक, महिला रोज की तरह काम पूरा करके घर लौट रही थी. इसी दौरान आरोपी अपने दोस्त को छोड़कर बाइक से वापस जा रहा था. उसने महिला को अकेला देखकर बाइक रोकी, पीछे से उसे पकड़ा और सड़क पर गिराकर रेप की कोशिश की. आरोपी नशे की हालत में था. महिला ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद आवारा कुत्ते भौंकने लगे. इसके बाद आरोपी बाइक लेकर भाग गया.

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पुलिस के मुताबिक, महिला के साथ कोई पेनेट्रेटिव यौन हमला नहीं हुआ. हालांकि, गिरने से उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान आए और सिर जमीन से टकराने के कारण शरीर में दर्द हुआ. महिला किसी तरह घर पहुंची और उसी शाम रिश्तेदार के साथ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई.

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CCTV और मोबाइल डेटा से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने आरोपी को सतर्क होने से बचाने के लिए FIR दर्ज करने की जानकारी गोपनीय रखी. जांच में बाइक का नंबर नहीं मिल पाया, इसलिए पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज, मोबाइल टावर डेटा और महिला के बताए हुलिए के आधार पर आरोपी की पहचान की. उसकी बाइक कार्यस्थल पर मिली और उसे वहीं के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.

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आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 और 64 समेत धारा 74, 75, 76 और 78 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस उसे अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है.

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