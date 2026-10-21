कोई लाया हथियार, किसी ने की रेकी, जानें टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के 10 आरोपियों में किसकी क्या भूमिका

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर की गई गोलीबारी के मामले की जांच में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं. इस केस में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है. जांच में तीन आरोपियों को कथित तौर पर फायरिंग करने वाला बताया गया है, जबकि चार अन्य पर हथियारों की व्यवस्था करने में मदद करने का आरोप है. पुलिस आरोपियों के आपसी संपर्क, उनकी गतिविधियों और फायरिंग की साजिश से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है. इस मामले में सोनीपत, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए हैं.

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जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, हथियारों की व्यवस्था करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया. इसके अलावा, आरोपी अंकित और समीर की गिरफ्तारी के बाद सोनीपत के जतिन को भी पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, सभी आरोपियों की सटीक भूमिका और उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि आधिकारिक पुलिस बयान और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही की जानी चाहिए.

कौन हैं टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के आरोपी? नजर डालते हैं इस लिस्ट पर-

1. कुणाल, 21 साल - सोनीपत, हरियाणा

कुणाल दसवीं तक पढ़ा है और इस मामले में हथियारों की व्यवस्था करने वाले कथित नेटवर्क से उसका नाम जुड़ा है. जांच के मुताबिक, वह आरोपी सुमित के संपर्क में था. पुलिस की पड़ताल में अमृतसर से हथियार जुटाने और उन्हें मुंबई पहुंचाने की कड़ी की भी जांच की जा रही है. कुणाल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही राधा भी इस मामले में गिरफ्तार हुई है.

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2. सुमित, 19 साल - सोनीपत, हरियाणा

सुमित आठवीं तक पढ़ा है और एक कपड़े की दुकान पर काम करता था. उसे कुणाल के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस उसके संपर्कों और इस मामले में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है. हालांकि, सुमित की मां ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे गुमराह किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय वह खाटू श्याम मंदिर गया हुआ था. यह उसके परिवार का पक्ष है, जबकि मामले में पुलिस की जांच जारी है.

3. राधा सुनील वर्मा - उत्तर प्रदेश

राधा उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली बताई गई है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक, वह आठवीं तक पढ़ी है और कुणाल की गर्लफ्रेंड है. पुलिस के अनुसार, राधा और बबीता ने कथित तौर पर हथियारों को मुंबई पहुंचाने में भूमिका निभाई थी. दोनों को दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की डिलीवरी के लिए उन्हें किसने निर्देश दिए और इस नेटवर्क में दूसरे लोगों की क्या भूमिका थी.

4. बबीता राज रामजतन राव - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

बबीता 12वीं पास है और वायरिंग से जुड़ा काम करती है. वह भी हथियारों की कथित सप्लाई से जुड़े मामले में गिरफ्तार की गई है. पुलिस के मुताबिक, राधा और बबीता ने ट्रेन से मुंबई पहुंचकर हथियारों को आगे पहुंचाने में मदद की थी. जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि दोनों को हथियार कहां से मिले और उन्हें किस व्यक्ति को सौंपना था. इस मामले में उनकी भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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5. अंकित राजेश खटक, 18 साल - सोनीपत, हरियाणा

अंकित 12वीं तक पढ़ा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उस पर मुख्य आरोपियों के साथ करीब 20 दिनों तक मुंबई में रहने और रेकी करने का आरोप है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने किन जगहों की निगरानी की और क्या उसने फायरिंग करने वालों को अभिनेता की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी दी थी. उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कथित साजिश और रेकी के पहलू को समझने के लिहाज से अहम मानी जा रही है. हालांकि, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों से होनी बाकी है.

6. समीर, 20 साल - सोनीपत, हरियाणा

समीर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वह मुख्य आरोपियों के संपर्क में था. उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके मोबाइल फोन, संपर्कों और दूसरे आरोपियों के साथ उसके संबंधों की पड़ताल कर सकती है. फिलहाल उसके बारे में विस्तृत भूमिका की पुष्टि करने वाली जानकारी सीमित है. इसलिए उसे फायरिंग की साजिश में किसी खास जिम्मेदारी से जोड़ने से पहले पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार करना जरूरी है.

7. जतिन - सोनीपत, हरियाणा

इस मामले में सोनीपत के जतिन की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक, उसे अंकित और समीर की गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया. हालांकि, जतिन की उम्र, शिक्षा, पेशे और कथित भूमिका को लेकर पर्याप्त पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसका दूसरे आरोपियों से क्या संपर्क था और क्या वह हथियारों की सप्लाई, रेकी या किसी अन्य गतिविधि से जुड़ा था.

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फायरिंग करने वाले तीन आरोपी कौन हैं?

इस मामले में तीन कथित शूटरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था. जानकारी के मुताबिक, उनकी पहचान रेहान उर्फ सुक्का, फूल सिंह और रितिक कुर्मी उर्फ रोशन के रूप में हुई है. रेहान और फूल सिंह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि रितिक कुर्मी मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का निवासी है और मुंबई में रह रहा था. तीनों को मुंबई लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां 31 अक्टूबर 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजे जाने की खबर है. पुलिस फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी, वारदात के मकसद और आरोपियों के आपसी संपर्कों की जांच कर रही है.

हथियारों की सप्लाई से लेकर रेकी तक

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, इस मामले में तीन कथित शूटरों के अलावा हथियार पहुंचाने में मदद करने के आरोप में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है. अंकित, समीर और जतिन की गिरफ्तारी के साथ आरोपियों की कुल संख्या 10 बताई गई है. पुलिस को यह पता लगाना है कि हथियार कहां से जुटाए गए, उन्हें मुंबई तक कैसे पहुंचाया गया और फायरिंग करने वालों को किसने निर्देश दिए. इसके साथ ही रेकी, आरोपियों के बीच संपर्क और कथित साजिश में हर व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है. जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी भी आरोपी को दोषी मानना उचित नहीं होगा.

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