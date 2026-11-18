Anshula Kapoor Rohan Thakkar Romantic Photo: बॉलीवुड में कपूर फैमिली का रुतबा देखने को मिलता है. अनिल कपूर से लेकर अर्जुन और जाह्नवी तक अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन पिछले काफी समय से कपूर फैमिली का एक और सदस्य सुर्खियां बटोर रहा है और वो हैं बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर. अंशुला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. शादी के बाद पति रोहन ठक्कर के साथ उनकी खूबसूरत बॉन्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है. पति के साथ शादी के बाद पहली करवा चौथ मनाने से लेकर दिवाली तक की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. इन सबके बाद अब अंशुला पति के साथ न्यूजीलैंड की हसीन वादियों में छुट्टियां मना रही हैं.



यहां से उन्होंने एक ऐसी रोमांटिक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ना केवल कपल का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है बल्कि दोनों ब्लैक और डेनिम में ट्विनिंग करते भी दिख रहे हैं.



न्यूजीलैंड में पति को किया KISS, रोमांटिक हुईं अंशुला

बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पति रोहन ठक्कर के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. उन्होंने इसमें न्यूजीलैंड के मशहूर माउंट ईडन समिट (Mt Eden Summit) की लोकेशन टैग की है. तस्वीर के बैकग्राउंड में दूर तक फैला खूबसूरत शहर, नीला आसमान और पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है.

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इस खूबसूरत लोकेशन पर अंशुला अपने पति रोहन के गाल पर प्यार से किस करती दिख रही हैं, जबकि रोहन भी कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. कपल का यह रोमांटिक अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.



ब्लैक जैकेट और ब्लू डेनिम में अंशुला का कैजुअल ट्रैवल लुक

रोमांस के साथ-साथ अंशुला और रोहन का फैशन स्टाइल भी ध्यान खींच रहा है. दोनों ने अपने आउटफिट्स में ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन चुना है. अंशुला ने ब्लैक कलर की कंफर्टेबल जैकेट पहनी है, जिसे उन्होंने क्लासिक ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया है. उनका यह लुक ट्रैवलिंग के लिहाद से बहुत ही कूल और कंफर्टेबल है.

अपने आउटफिट को अंशुला ने वाइट स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया है. वहीं, कंधे पर उन्होंने ब्लैक कलर का स्टाइलिश स्लिंग बैग कैरी किया है. बैग पर लगा 'B' लेटर और उसका फ्रिंज डिजाइन इसे खास बना रहा है. हेयरस्टाइल की बात करें तो अंशुला ने अपने बालों को मेसी बन में बांधा हुआ है. बिना किसी हैवी एक्सेसरीज के उनका यह सिंपल और एलिगेंट अंदाज काफी अच्छा लग रहा है.



ब्लैक जैकेट और प्रिंटेड शर्ट में दिखे रोहन ठक्कर

वहीं, रोहन ठक्कर भी पत्नी अंशुला के साथ फैशन के मामले में ट्विनिंग करते नजर आए. उन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है, जिसके अंदर प्रिंटेड शर्ट कैरी की हुई है. इसके साथ रोहन ने ब्लू डेनिम जींस पहनी, जो अंशुला के आउटफिट से काफी मैच कर रही है.

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लुक को और स्टाइलिश बनाने के लिए रोहन ने ब्लैक सनग्लासेस लगाए हैं. वहीं, पैरों में ब्लैक शूज पहने नजर आए. उनका यह कैजुअल और स्मार्ट ट्रैवल लुक अंशुला के आउटफिट के साथ खूब जंच रहा है. दोनों ने अलग-अलग स्टाइल अपनाने के बजाय ब्लैक जैकेट और ब्लू डेनिम के कॉम्बिनेशन से एक-दूसरे के साथ परफेक्ट ट्विनिंग की है.

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